Esta edición do Play-doc presenta en España ao documentalista Manfred Kirchheimer. Realizador independente dende hai seis décadas, é coñecido polos seus retratos de Nova York e a súas comunidades. En Tui presentará tamén o que rodou na corentena.

Outra retrospectiva é da norteamericana Bette Gordon expoñente da contracultura neoiorquina dos 80 e referente do cinema feminista.

Rescatar o esquecido ou censurado

Ángel Sánchez, o director do festival, explica que “sempre, o espírito do Play-Doc foi, dalgún xeito, rescatar a cineastas esquecidos, censurados ou que, por cuestións da moda do momento, ao mellor non tiveron o impacto internacional que deberían”.

Esta é unha edición moi internacional, con estreas mundiais, que tamén acolle e apoia os novos creadores galegos. O certame saca o cinema á rúa ofrecendo Visións nocturnas, un percorrido por espazos históricos de Tui transformados por vídeoartistas.