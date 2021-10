Die Grüne, Los Verdes, el partido ecologista alemán, está llamado a convertirse, según todos los sondeos, en la tercera fuerza del Bundestag (Parlamento) en las elecciones en Alemania del próximo día 26, en las que el país dirá adiós a Angela Merkel.

Las encuestas sitúan a los ecologistas como tercera fuerza con un 16% de sufragios y muy posiblemente en una coalición de gobierno que, si se cumplen los pronósticos, estará encabezada por el Partido Socialdemócrata (SPD) pero tendrá que contar con una tercera fuerza.

Los Verdes llegaron a estar primeros en las encuestas, pero varias meteduras de pata de su líder, Annalena Baerbrock, les han vuelto a colocar como "segundones" y les condenan a tener que jugar el papel de muleta de alguna de las dos grandes formaciones, el SPD o la CDU-CSU (cristiano-demócratas).

Un partido verde diferente y de larga tradición

Esa disposición de Los Verdes para negociar a izquierda a derecha es algo que puede sorprender en España, donde las opciones políticas ecologistas suelen colocarse a la izquierda en el espectro político.

"El Partido Verde alemán tiene una naturaleza distinta a otros partidos verdes en Europa - explica a RTVE.es Francisco Seijo, profesor de Políticas Medioambientales en la IE School of Global and Public Affairs - Una diferencia importante es su independencia de corrientes ideológicas tradicionales, siempre se ha preocupado mucho de no ser considerados ni de izquierdas ni de derechas".

Las razones hay que buscarlas en su mismo origen. Aunque el partido fue fundado en 1980, "tienen muchísima tradición histórica, enraizada en una corriente de pensamiento ecologista que ha existido en Alemania prácticamente desde el siglo XIX", continúa Seijo.

"En España, así como en otros países, la corriente eco-socialista de izquierdas es más dominante. En Alemania hay eco-socialistas, pero también gente profundamente conservadora. Por eso ha podido jugar el papel de un partido bisagra".

03.17 min 24 horas - La política verde, cada vez más importante para los españoles - Escuchar ahora

Su base de votantes es variada, aunque su principal fuente de apoyo sigue siendo un votante ecologista urbano, con educación superior, y buen nivel económico. "Pero en los länder [estados federados] más rurales también existe ese votante más conservador, con conciencia eco-nacionalista o regionalista incluso. Sobre todo ahora que el partido está controlado más por la facción Realo que por la facción Fundi".

Seijo se refiere a la tradicional división de Los Verdes en dos corrientes: la más "realista" o pragmática, y la "fundamentalista", más apegada a los principios fundacionales y supuestamente más intransigente. "Los primeros pueden orientarse a izquierda o derecha según interese", añade el profesor de la IE School.