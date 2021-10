El exjefe de la Inteligencia chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como 'El Pollo' Carvajal, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de unas diligencias previas abiertas en su Juzgado sobre terrorismo internacional, según han informado fuentes jurídicas a RTVE.

'El Pollo' Carvajal está inmerso en un proceso de extradición que se sigue a medio camino en la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo y que está pendiente de la resolución de distintos recursos.

Ahora el juez deberá decidir si accede a esta petición y le llama a declarar en esta causa que abrió el propio Juzgado cuando Carvajal fue detenido por primera vez y señaló que podía aportar datos sobre las relaciones de ETA y las FARC colombianas.

Paralizada su entrega a Estados Unidos

El año pasado, tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido paralizada en los últimos días porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.

El Ministerio de Interior notificó este miércoles a la Audiencia Nacional y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó hace seis días Carvajal, que el asilo le fue denegado en 2019. Ahora, Carvajal ha recurrido este 'no'.

Fuentes de Interior han indicado a Efe que el ex general chavista solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso.

Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España.

Una semana antes, Carvajal había salido de la cárcel puesto en libertad después de que la Audiencia Nacional rechazara entregarlo a Estados Unidos, una decisión revocada dos meses después por una instancia superior de ese tribunal, pero para entonces el Pollo había desparecido y permaneció oculto hasta ser detenido de nuevo.