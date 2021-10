Macron anuncia la "neutralización" del líder de Estado Islámico en el Sahel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que el líder del grupo terrorista Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), Adnan Abu Walid al Saharaui, ha sido "neutralizado" por fuerzas militares francesas.

"Este es otro gran éxito en nuestra lucha contra los grupos terroristas en el Sahel", ha escrito el presidente francés en la red social de Twitter.

Macron ha añadido en su tuit que su país "piensa esta noche en todos sus héroes que murieron por Francia en el Sahel en las operaciones de Serval y Barkhane, en las familias desconsoladas, en todos sus heridos. Su sacrificio no es en vano. Con nuestros socios africanos, europeos y estadounidenses, continuaremos esta lucha".

“La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat.“



El EIGS fue creado en 2015 por el propio Abou Walid al-Sahraui, ex miembro del Frente Polisario, y que entonces formaba parte de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), informa Afp.

El grupo es responsable de la mayoría de los ataques en la región de las "tres fronteras", que se extiende a ambos lados de las fronteras de Mali, Níger y Burkina Faso.

Esta zona es el objetivo recurrente de los ataques de dos grupos armados yihadistas: el EIGS y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM o Jnim en árabe), la principal alianza yihadista en el Sahel, vinculada a Al-Qaeda.

Más de 5.000 militares franceses desplegados

La Operación Barkhane es desde 2014 el marco en el que actúan los 5.100 militares franceses desplegados en esa inmensa región desértica, y sucedió a la operación Serval lanzada en 2013 por el entonces presidente, François Hollande, para impedir que los grupos yihadistas que se habían hecho fuertes en el norte de Mali consiguieran tomar las riendas del país.

Macron anunció a principios de junio pasado el fin de la operación, al considerar que después de tanto tiempo esa presencia francesa "no puede sustituir" a los Estados de la región que "deciden no asumir sus responsabilidades" y no llegan a garantizar ni la seguridad ni los servicios públicos en su territorio.

Medio centenar de soldados franceses han muerto en esa misión, que le cuesta a Francia cerca de 1.000 millones de euros anuales y ha erosionado su imagen en la región.