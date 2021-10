11:37

El epidemiólogo, Quique Bassat, ha afirmado en una entrevistra en el Canal 24 horas, sobre el fin de la pandemia anunciada para marzo de 2022 por la OMS, que "me parece precipitado porque el virus desaparecerá cuando deje de transmitirse en todas partes del mundo y no solo en los países más ricos, que están conguiendo doblegar la transmisión gracias a la vacuna". Bassat ha recordado que "hay países en los que todavía no han llegado vacunas".