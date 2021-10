Tras más de año y medio de cierre por la pandemia, el sector del ocio nocturno, uno de los más castigados por la crisis, empieza a ver señales de esperanza. Discotecas y bares de copas confían en poder llevar a cabo una "reapertura total" a principios de octubre, animados por una mejora de los datos epidemiológicos y la exitosa campaña de vacunación.

El anuncio de que la Comunidad de Madrid permitirá la libertad horaria para el sector, junto con medidas similares en Asturias y Castilla y León, puede ser el inicio de un "efecto dominó" que seguirán otras comunidades durante las próximas semanas, señala a RTVE.es Vicente Pizcueta, portavoz de la patronal España de Noche.

En el extremo opuesto está Cataluña, que limita hasta las 00:30 el horario de apertura de cualquier negocio. Allí, la patronal catalana FECALON tiene planificado abrir en la segunda quincena de octubre, según explica su secretario general, Fernando Martínez. La fecha estará condicionada a los datos sanitarios, y concretamente, a si en las UCI hay menos de 100 pacientes por coronavirus -actualmente hay cerca de 250-.

Las reaperturas terminarían con la "caída libre" del sector, como lo define Pizcueta: desde marzo de 2020 han cerrado 7.000 locales, un 42% de los 16.500 que había en España. "Somos el sector que arrastra las pérdidas económicas más graves de toda la economía. Hay que poner una fecha de reapertura ya", reclama.

Para hacer oír esta reclamación, España de Noche se ha concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad, donde se celebra la Comisión Interterritorial que podría acordar una relajación de medidas. Demandan la "apertura inmediata" de los locales, con pistas de baile y los horarios y aforos previos a la pandemia, para poder operar al 100% el 1 de octubre.

El ocio nocturno: ¿la "alternativa" a los botellones?

La principal baza del ocio nocturno para defender la importancia de su sector, afirman los empresarios, es ser la "alternativa" a los botellones. "Creo que un ocio reglado e inspeccionado es mucho mejor que tener botellones en la vía pública causando problemas a los vecinos", señala Martínez.

Desde Cataluña señalan incluso que hay una "gran presión" por parte de Mossos, policías locales y ayuntamientos para que las instituciones frenen estas fiestas ilegales. Según el portavoz de FECALON, "están diciendo que no pueden con los botellones, con los dispositivos de limpieza y seguridad cada semana".

“El botellón es un fenómeno que ha venido para quedarse“

En los últimos meses estas aglomeraciones en el espacio público han adquirido un "plus de peligrosidad" que no se había visto anteriormente, según Martínez, con disturbios y encontronazos con la policía. Denuncia que "el botellón es un fenómeno que ha venido para quedarse y no va a ser un camino de rosas que la gente vuelva a las discotecas".

Para Pizcueta, el botellón "es un fenómeno social que está prohibido en toda normativa y sin embargo, las administraciones han mirado para otro lado durante 20 años". Son fiestas con un gran riesgo de contagio, ya que "la gente se besa, se abraza y comparte la bebida", critica.