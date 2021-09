El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la oposición de no celebrar los éxitos y "buenas noticias" de España, como el haber alcanzado ya el 70% de la población vacunada contra la COVID-19, mientras que el líder del PP, Pablo Casado le ha reprochado que los españoles "lo siguen pasando mal" a pesar del "triunfalismo" del Ejecutivo.

En un acto celebrado en Jaén junto con el alcalde de Sevilla y secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, que se enmarca en los preparativos del 40º Congreso Federal previsto en Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre, Sánchez ha acusado a la oposición de "gritar y crispar" en lugar de celebrar "las buenas noticias para España", como la mejora de los datos del paro, el ritmo de vacunación o la recuperación económica.

"¿Qué les pasa, que no pueden celebrar las buenas noticias para España? Triunfalismo cero, pero orgullo por España todo", ha añadido el jefe del Ejecutivo tras recordar el papel del país en la acogida y recepción de los refugiados afganos.

Además, ha comparado la gestión de la crisis de 2008 de la derecha frente a la de la actual crisis sanitaria. En este sentido, ha presumido de que cuando gobierna el PSOE las recuperaciones de España son "rápidas, justas y con ejemplaridad" frente a las recuperaciones de la derecha que son "lentas, injustas y con corrupción".

"Donde antes hubo recortes, hoy hay defensa de lo público; donde hubo corrupción, hoy hay ejemplaridad; y donde hubo devaluación de los salarios, hoy hay un Gobierno comprometido con el SMI y con sus subidas", ha sostenido.

Sobre el próximo congreso socialista para octubre en Valencia, Sánchez ha dicho que comienza el camino hacia la renovación del proyecto: "Siempre hay que tener en cuenta que cuando renovamos el PSOE, lo actualizamos a lo que quiere la ciudadanía y renovamos también nuestros equipos es cuando tenemos al PSOE con las máximas garantías de ganar las elecciones, eso es lo que se ha hecho en Andalucía y lo que se va a hacer en el 40 Congreso".

Casado censura el "triunfalismo" del Gobierno

Por su parte, en un acto en las Fallas en Valencia, Casado ha censurado "triunfalismo" de Sánchez cuando "millones de españoles no llegan a fin de mes", de jóvenes que no tienen trabajo o de pensionistas que temen no tener garantizada la pensión en el futuro, y comerciantes y autónomos que "no pueden ni pagar el recibo de la luz", que esta semana ha marcado récords históricos.

También ha reprochado a Sánchez que hable de la buena evolución de la pandemia de coronavirus, cuando las cifras "siguen arrojando 150 muertos todos los días en esta misma semana".

"Tenemos que mirar al futuro con esperanza", ha manifestado Casado, quien ha expresado el compromiso del PP de acompañar a los valencianos en sus problemas y dificultades "para salir adelante", ofreciendo soluciones y alternativas.

Asimismo, ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana, como "una financiación autonómica justa para que se puedan tener unos servicios públicos a la altura de las necesidades", la educación "en libertad", las infraestructuras "que quedan por llegar", la industria y el campo y su necesidad de agua.

Ha explicado que todo ello se tratará en la convención nacional que el PP clausurará a principios de octubre en la Plaza de toros de Valencia, un lugar "muy especial" para esta partido y cuya elección "no es casualidad", pues es donde "se han anticipado las grandes victorias electorales y se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía".