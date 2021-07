He-Man, She-Ra y los Masters del Universo reclaman el poder

Este mes de julio una plataforma estrenará la serie de animación Masters del universo: revelación, que ha sido creada por el famoso director Kevin Smith (Clerks, Persiguiendo a Amy, Jay y Bob el silencioso) y que nos trae de vuelta a los famosos personajes de los 80, que están más de moda que nunca. Para repasar la historia de estos juguetes y sus apariciones en cine televisión y cómic os recomendamos el libro El poder en tos manos. La historia de los Masters de Universo y She-Ra (1982-1987) (Diábolo ediciones), de Jose Gracia (La Guerra de las Galaxias Made in Spain).

Preguntamos a Jose por qué ha querido hacer un libro sobre los Masters del Universo: "Pues como suelo decir: “Alguien tenía que hacerlo” Es curioso, pero habiendo tantos expertos en este país sobre los Masters, que hubieran hecho un trabajo más certero, se han inclinado más a crear proyectos más alternativos y para muy entendidos como guías concretas de líneas de muñecos o la historia de los Masters en España, que están muy bien y los alabo, pero hay un público más generalista que todo esto lo desconoce y precisamente para ellos está destinada esta obra editada por Diábolo Ediciones".

En cuanto a la influencia en la cultura popular que cree que han tenido y siguen teniendo estos muñecos: "En cuanto al impacto cultural, es de sobra conocido que ha habido un boom en los últimos cinco años, gracias a los superfans de toda la vida, aunque hay que apuntar que en Estados Unidos existen convenciones anuales de los Masters y los fans estadounidenses no han dejado jamás que la franquicia decaiga".

En los cómics, los Masters del Universo llegaron incluso a encontrarse con Superman. "Pues sí, justamente en el primer cómic comercializado aparece Superman -afirma Jose-. Antes solo existían los minicomics que he mencionado, y que venían dentro de los blísteres de los muñecos. En cuanto a la historia, no se puede resumir, ja, ja, ja …"

En cuanto a sus personajes favoritos de la saga: "Pues mis gustos han ido evolucionando sobre cuál es mi personaje favorito de los Masters, no sé, dependiendo de los colores de los muñecos, o del carisma de un personaje en los cómics, o en las series. La verdad es que He-Man me parecía un personaje muy soso hasta que vi la serie del 200 2, en la serie antigua o en otros productos, era más fan de los villanos o de algún bueno carismático como Zodac".

En cuanto al libro, Jose nos comenta que: " Está ordenado de forma historio/cronológico , exactamente contando como nacen y después repitiendo una y otra vez la misma historia, cuando hablo de los cómics, la serie, etc., ya que no puedes dejar de contar lo mismo, porque todo está interrelacionado".

Un completo repaso de todos los muñecos

Algunos de los muñecos clásicos de los ochenta alcanzan hoy precios astronómicos. "Es curioso -confiesa Jose Gracia-, pero a mí los muñecos de Mattel jamás me gustaron y no los he coleccionado nunca, pero más o menos estoy al día de cómo están cotizados en general, porque todo esto del coleccionismo vintage depende mucho del estado de la figura".

El libro incluye un repaso de las figuras que se lanzaron y una pequeña ficha sobre el año de creación y las características de cada muñeco. "Las figuras que aparecen en el libro pertenecen a dos amigos de la comunidad de coleccionistas españoles de juguetes (Jose M. padilla y Luis Sendón). Las fotos las han efectuado ellos mismos y no todos los personajes están completos con todos los accesorios, pero ahí está el encanto, que son suyos y son fotos originales".

"Eso en cuanto a los Masters -añade-, el tema de She-Ra me ha sido más complicado porque he tenido que rebuscar todos los personajes. Como no podía decir nada sobre la creación el libro, no podía ir por las redes sociales pidiendo ayuda a coleccionistas, que seguramente hubieran cedido sus colecciones para completarlo todo de una forma más determinante. Pero así son las cosas. Yo creo que en general ha quedado muy chula la parte gráfica".