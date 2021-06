Montejaque, un monumento natural en la Sierra de Grazalema

En el occidente de la Serranía de Ronda, dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Montejaque muestra su perfil árabe. Llamado Monte Xáquez o Monte Saquir, Montaña Perdida, con Mojácar, Montejícar y Monchique, en el Algarve portugués, es una de las cuatro montañas consideradas sagradas por los árabes de Al-Andalus.

Montejaque se encuentra en el valle kárstico del río Gaduares o Campobuche. Hace cien años se construyó la presa de los Caballeros para fabricar electricidad con la fuerza de sus aguas, pero las numerosas filtraciones impidieron que se pudiera utilizar.

Juan de Castro, de la Fundación Sierra de Líbar, relata la historia de esta presa en su momento fue pionera en Europa en cuanto a tecnología, de tipo bóveda: "El río Gaduares desaparecía en su momento antes de la construcción de la presa en la Cueva de Hundidero que está aproximadamente unos cien metros aguas abajo, y a partir de ahí volvía a aparecer como afluente del río Guadiaro en la Cueva de Gato. Esta presa lo que hizo es cortar el cauce como reserva de agua para esa producción de electricidad, pero el río sigue siendo, sigue teniendo esa misma función de desaparición y aparición por las filtraciones que tiene el pantano".

Panaderos solidarios frente a la pandemia de COVID-19

Y entre las producciones más tradicionales de Montejaque las de la panadería de la familia Gil que trabaja desde finales del siglo XIX con su horno de leña. "Ya por el año 1885 había una tatarabuela mía vendiendo pan con 13 o 14 años me comentaba a mí mi abuelo", recuerda Javier Gil, que con su hermano Iván forma la cuarta generación al frente de este pequeño negocio.

Javier Gil dando forma a sus molletes artesanales AGROSFERA

Aunque han incorporado productos más actuales, siguen haciendo también los de siempre, muy demandados por la clientela. "Lo típico, típico de aquí del pueblo son los molletes, la torta de chicharrones y el pan casero, el pan hecho aquí en el horno de leña". Iván amasa la suave masa de los molletes en una artesa de madera junto al horno de leña que lleva funcionando más de cien años. Los corta a ojo con manos expertas y no queda ninguno igual que otro. Más de 300 cada día.

Javier Gil, ante el horno de la panadería 'Hermanos Gil' del siglo XIX

"Y los chicharrones... pues no sé a quién se le ocurrió mezclar lo que es la masa del pan con los chicharrones y manteca de cerdo y da lugar pues a lo que es la torta", dice. Una torta que mezcla manteca y una buena cantidad de azúcar para tomar como desayuno o merienda contundente.

“A mí me llegaba eso bastante al corazón,gente, familias con niños pidiendo y... es duro“

Son productos que Javier e Iván han hecho llegar a los más necesitados en los peores meses de la pandemia en la cercana Ronda. Más de 50 familias pudieron aliviar algo su situación gracias a la solidaridad de estos dos hermanos. "Cuando estaba todo cerrado había gente que lo ha pasado bastante mal ¿eh? Y a mí me llegaba eso bastante al corazón gente, familias con niños pidiendo y... es duro. Es duro. Pero vamos yo he hecho lo que he podido", dice Javier mientras se golpea el pecho con la palma de la mano-