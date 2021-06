O expolio que borrou a Emilia Pardo Bazán do Castelo de Santa Cruz

O castelo de Santa Cruz é un deses lugares cun encanto especial. Está ubicado nunha pequena illa do concello de Oleiros, dende a que se divisa toda a baía da Coruña. Ten unha historia movida.

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, A Coruña

De fortificación na baía a centro de investigación Foi fortificación militar dende o século XVI. Dende finais do XIX converteuse en residencia da familia Pardo Bazán. Logo convertiríase en albergue para orfos da guerra no 1939, cando pasou a ser propiedade do exercito. “José Quiroga, marido de Emilia Pardo Bazán, mercou a illa de Santa Cruz polo que costaba unha parella de bois“ Actualmente, logo de pasar a mans do concello de Oleiros, é a sede do Centro de Divulgación Ambiental de Galicia. Foi a familia da escritora a que construiu o pazo que hoxe en día segue dotando dun encanto singular a este lugar.

Un expolio patrimonial Sen dúbida o momento máis polémico da historia do castelo viviuse durante o proceso de traspaso da súa titularidade por parte do exercito ó concello. Os responsables militares da Coruña non estaban dacordo coa operación, malia que o concello pagara a Defensa 89 millóns de pesetas pola propiedade. Era unha cifra importante se se ten en conta que o inmoble que lles fora doado pola familia. E que os Pardo Bazán pagaron o equivalente a unha parella de bois por facerse coa illa. As discrepancias derivaron no destrozo, ou desaparición, de boa parte dos bens gardados no inmoble, segundo denuncia ó alcalde de Oleiros.