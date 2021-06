Marín selecciona socorristas para vixiar as praias no verán

O verán está á volta da esquina e os concellos apuran a contratación de socorristas. Se antes había dificultades para atopar aspirantes sémella que este ano non vai ser así. Polo menos en Marin, onde esta mañá asistimos ás probas físicas para selección do persoal que vixiará as praias neste segundo verán da etapa covid.

“Sempre me gustou estar axudando á xente. De feito, estou opositando para Garda Civil“

150 metros de carreira e á auga para nadar ata a boia outros 250 metros. A criba non é doada porque todos veñen moi preparados.

Ruben aspira a socorrista por primeira vez. "Sempre me gustou estar axudando á xente. De feito, estou opositando para Garda Civil. Gústame".

Había anos que non se presentaban tantos aspirantes en Marin. Máis de 70 para, 21 prazas socorrista e 3 de patrón de embarcacións de salvamento.

O xefe da policía local de Marín, Benigno Blanco, di que "tiran máis a ser contratados polos concellos que por unha empresa privada".