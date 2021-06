El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont ha pedido este jueves al Parlamento Europeo que no presente alegaciones contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de devolverles de forma cautelar la inmunidad parlamentaria, tanto a él como a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. También ha peiddo a "las instituciones europeas" que exija a España que "cumpla las normas".

"Protegiendo nuestros derechos políticos el Parlamento Europeo sale reforzado. Por eso pensamos que lo lícito es que el Parlamento no se oponga a esta decisión", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas junto lo otros dos exconsellers huidos de la justicia.

"Llevamos desde las primeras decisiones de la justicia belga o alemana, pero también la europea, pidiendo a España que respete las decisiones de estas jurisdicciones y, sobre todo, la democracia", ha afirmado el 'expresident'. Ha criticado que España, cuando "se opuso" a que los tres huidos fueran candidatos a las elecciones europeas, les "privó" de seis meses de derechos políticos.

"Nosotros les pedimos que cumpliera, pero debe ser la Unión Europea, deben ser las instituciones europeas quienes exijan a uno de sus socios, que de forma reiterada incumple las normas, que haga el favor de cumplirlas", ha sentenciado.

El europarlamentario ha asegurado que los tres diputados europeos no defienden "solo" sus derechos "sino los de la democracia europea". Ha celebrado que "está llegando" el momento en que la UE diga a España que cumpla las normas. "Estamos librando una batalla, un combate muy decisivo", ha afirmado, y ha dicho que puede "confiar en la justicia europea" porque "su decisión no va a estar marcada por la interferencia política" y "no va a ningunear" sus derechos: "Hoy estamos un poco más cerca del final".