El recién aprobado anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que contempla expulsiones de entre dos meses y tres años por actos como el plagio, las novatadas o el acoso, supone un "buen primer paso" para psicólogos especializados y asociaciones, un motivo de celebración para la Conferencia de Rectores pero "insuficiente" para los alumnos, que no la ven demasiado relevante al aplicarse solo en las facultades y no en colegios mayores o residencias de estudiantes.

La norma, que esta semana ha recibido luz verde en el Consejo de Ministros, viene a sustituir un decreto franquista de 1954, por lo que era necesaria una renovación. Pero, en cuanto a las novatadas, la mayoría de actores implicados ven necesario ampliar su aplicación más allá de los recintos de las universidades públicas. Además no creen que vayan a aumentar las denuncias de este tipo de prácticas ni que colaboren en su extinción.

"Meterte un embudo en la boca y hacerte beber hasta que caigas desmayado, comer alpiste, limpiar un suelo con la lengua, lamer la suela de un zapato, ducharse con agua helada o tener que peinarte todo un mes de la misma manera, no poder depilarte...", son algunos de los actos sufridos que han sido denunciados ante la Asociación 'No Más Novatadas', cuenta su presidenta, Loreto González.

Aunque la mayoría de alumnos contactados por RTVE.es narran que les "hicieron beber mucho" pero les permitían parar si no podían más e incluso lo pasaron "bien", todos conocen casos más graves, incluso violentos, de amigos o por redes sociales. Teresa, alumna de un colegio mayor madrileño, asegura que un compañero suyo "tuvo que cambiarse de colegio y requirió de ayuda psicológica".

La psicóloga, psicoterapeuta y profesora en la Universidad de Comillas, Ana Aizpún, afirma en RTVE.es que la Ley de Convivencia Universitaria "realmente es un buen primer paso porque sigue en el camino de la concienciación social y cambia el discurso de que las novatadas son tradiciones estupendas que solamente son negativas cuando son muy graves". Pero matiza: "Es un primer paso, pero no es suficiente".

Colegios mayores, al margen

Los alumnos discrepan del ámbito de aplicación. Almudena, residente en el Colegio Mayor Loyola, asegura que debería tener vigor también fuera de las univeridades. "Si no es aplicable en colegios mayores y residencias no le veo sentido porque, ni en mi escuela ni en las facultades que conozco lo hacen, entonces no creo que pueda hacer mucho esa ley.", opina.

"No es suficiente, las novatadas más graves se realizan en colegios mayores donde la intimidad es mayor. Creo que lo más normal es que también se aplique dentro de las instalaciones privadas", se ha sumado Borja, compañero en el mismo colegio a pesar de que ambos reconocen habérselo "pasado bien" con sus novatadas y que "no eran muy graves".

Lo mismo opina Andrés, que vive en un colegio mayor de la Universidad Carlos III: "No suele ser algo que se realice dentro del ámbito de la universidad pública, suele ser algo más de los colegios mayores privados".

“Todos tienen un papel importante para frenar esta realidad“

La psicóloga especializada en bullying, Laura Croas, ha añadido que "solamente afecta a los alumnos, se excluye profesores y personal administrativo y esto es un problema de la sociedad universitaria. El personal que lo ve y no denuncia o, incluso, el sanitario que atiende un coma etílico, que lo denuncie. Todos tienen un papel importante para frenar esta realidad".

"No es una ley perfecta, no protege en todos los ámbitos que estas situaciones ocurren", sostiene por su parte Ana Aizpún.