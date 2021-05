AstraZeneca ou Pfizer: os expertos son partidarios de non combinar as vacinas

Moitos expertos insisten en que tanto a Organización Mundial da Saúde coma a Axencia Europea do Medicamento avalan a eficacia e seguridade de todas as vacinas autorizadas, incluída a de AstraZeneca, e en que o máis recomendable sería que, aos que recibiron a primeira dose deste laboratorio, se lles poña tamén na segunda.

O pediatra e investigador do Hospital Clínico de Santiago Federico Martinón teno claro: "Faría o que recomendan a AEM e a OMS: completar a pauta vacinal coa mesma vacina coa que se iniciou. É o máis doado, o máis sinxelo, o máis rápido, e para o que temos máis datos de seguridade e de eficacia. Sabemos que iso funciona e funciona moi ben”

As dúbidas e as posicións contraditorias das distintas comunidades autónomas fixéronse patentes na decisión da Comisión de Saúde Pública que, finalmente decidiu, de xeito provisional, que aos menores de 60 anos, se lles aplique a segunda dose de Pfizer .

Vacinas sen utilizar

Un retraso que fai que case dous millóns de doses de AstraZeneca en toda España e 60.000 en Galicia estean pendentes de aplicarse ou non.

O especialista en vacinas Federico Martinón engade: "A pena é que ese millón, case dous millóns de doses, xa poderían estar postas en outra xente como primeira dose. E se non é no noso país, porque non queremos utilizar esa vacina polo motivo que sexa, en outros moitos países que non teñen acceso sequera a unha delas”.

Que a decisión definitiva sexa igual para todas as comunidades é outra das peticións á administración sanitaria, pera evitar que a confusión prexudique ao proceso de inmunización fronte á pandemia.