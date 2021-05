El PSOE facilitará la tramitación de la 'ley trans' en el Congreso

El PSOE facilitará el próximo martes la tramitación de la denominada 'ley trans', según han afirmado fuentes del partido a RTVE. Los socialistas permitirán en el Congreso que siga su camino parlamentario el texto presentado por ERC, Más País, ERC, Junts, Más País, CUP, Compromís y Nueva Canarias. Se trata de una norma muy similar al anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, uno de los compromisos del acuerdo de coalición, y que se encuentra bloqueado tras haber causado grandes discrepancias entre el sector socialista y el de Unidas Podemos.

Este lunes la ministra de Igualdad e impulsora del proyecto, Irene Montero, ha asegurado que "va a haber ley trans". "No va a ser tan fácil como a mí me gustaría ni va a ser tan pronto como a mí me gustaría, pero va a ser así", ha afirmado.