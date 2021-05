El 'paquet segur' de Balears per als turistes contagiats: bitllet de tornada gratis i hotel per al confinament

Els turistes que donin positiu per COVID-19, i s’hagin de confinar durant les vacances, podran tornar després al seu país d’origen amb un bitllet gratuït. El Govern oferirà una assegurança de repatriació i, també de forma gratuïta, destinarà “hotels pont” per allotjar els contagiats. Són dues de les mesures que la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Turisme, Iago Negueruela, presenten aquesta dies a Berlín. Els turistes alemanys ja poden viatjar a les Balears des del mes de març i l’executiu autonòmic considera que les Illes estan “molt ben posicionades” per l'inici de temporada alta. Per això, el Govern ha decidit avançar la visita a la capital alemanya una setmana abans de la Fira de Turisme de Madrid (FITUR), que es celebra del 19 al 23 de maig.

Tests als treballadors dels establiments turístics

“L’any passat els hotels pont ja van ser una experiència positiva, i aquest estiu hem afegit una assegurança de repatriació per aquells turistes (nacionals o internacionals) que no ho tinguin inclòs amb el seu operador turístic”. El conseller de Turisme ha apuntat que explicaran aquestes mesures al principal operador turístic alemany TUI i a la major patronal germànica d'agències de viatges DRV. El Govern ho ha anomenat “paquet integral de seguretat en el turisme”.

Aquest paquet no inclou la vacunació dels treballadors del sector turístic, com sí s’ha dut a terme en altres destinacions competidores i com ha sol·licitat de forma reiterada el lobby hoteler Exceltur per als seus empleats. Però el “paquet segur” (o safety pack, com titula la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball) sí comprèn la realització de proves diagnòstiques als treballadors dels establiments turístics. Les empreses ja estan començant a oferir aquests tests als seus treballadors. Les proves no són obligatòries però, a falta de vacunes, permetran desenvolupar l’activitat professional en un entorn laboral més segur als prop de 200.000 treballadors que, de forma directa o indirecta, formen part del sector turístic.

Preu màxim per les proves diagnòstiques

El Govern també ha fixat, per decret llei, un preu màxim de 75 euros per a la realització de proves PCR i de 30 euros per als tests d’antígens. Es pretén així evitar la inflació de tarifes excessives quan aquestes proves es multipliquin amb l’arribada de turistes. Aquests tests continuaran essent obligatoris per tornar després de les vacances a molts dels països emissors. A més, el Govern també donarà a conèixer en Berlín una aplicació per saber en temps real quines són les restriccions en vigor a cada moment o, també en temps real, quin és l'aforament de les platges que compten amb vigilància. “Posarem el focus en el turisme familiar, per venir a descansar. Ara més que mai, no hi cap el turisme d’excessos”, apunta Negueruela. El viatge del Govern també suposarà el sus a l’inici de les campanyes de divulgació per donar a conèixer els protocols de prevenció que es duran a terme aquest estiu en els allotjaments turístics de les Balears.