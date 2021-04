Mientras un tribunal examinaba la petición de declarar extremistas las organizaciones de Navalny, el propio líder opositor comparecía desde prisión por videoconferencia en otra vista judicial, sobre su apelación de la condena por difamación de un veterano de guerra dictada el pasado 20 de febrero.

Vídeo | Navalny: "Me he mirado en el espejo y he visto un esqueleto"