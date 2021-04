Desde que Dario Adanti (Buenos Aires, 1971) descubrió la novela Moby Dick (Herman Melville, 1851) se enamoró del mar y de la vida de los marineros. Y ahora, coincidiendo con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522), ha reunido ambas historias en un cómic sorprendente: La ballena tatuada (Astiberri), un falso documental gráfico y un alucinante libro de historia.

“Este cómic nace de mi fascinación por la historia naval -confiesa Adanti-, de la épica de que estos monos que dejamos los árboles para adentrarnos en la sabana, los seres humanos, hayamos encontrado el modo de atravesar, también, los océanos para explorar y poblar el mundo, en un mundo que es, además, casi todo de agua...”

“Y mezclo la primera vuelta al mundo con Moby Dick –continúa el dibujante- porque el clásico de la literatura de Melville no existiría si tres siglos antes Magallanes y Elcano no hubieran inaugurado la ruta marítima de la Patagonia austral para el comercio global. De hecho, el mismo Melville, en una charla sobre los mares del sur, editada en un pequeño librito que se llama Viajar, habla de su experiencia como marinero cuando atravesó el peligroso cabo de Hornos, dice: “el primer europeo que navegó por estas aguas, tenía una sólida experiencia del mar”.

“Aunque Magallanes -añade Adanti-, no tomó la ruta del cabo de Hornos, que todavía no había sido descubierta, sino que pasó por el estrecho que lleva su nombre. melville también menciona que tras tan penosa travesía patagónica, cuando al fin salió al Pacífico, aquel aguerrido hombre de mar, lloró. Este detalle se conoce por otro gran libro de culto en la historia de la literatura, Primer viaje en torno al globo de Antonio Pigafetta, el relato real de uno de los 18 supervivientes, de los 247 marineros que componían la tripulación, de aquella primera vuelta al mundo”.

Por eso Adanti remarca que Moby Dick no existiría sin la hazaña de Magallanes y Elcano: “Cada ruta marítima de importancia para la cultura humana tiene su propia historia, y aunque nosotros, en tierra firme, la ignoremos, los navegantes conocían perfectamente los padecimientos de quienes les habían precedido y las dificultades que habían tenido que afrontar en aquella ruta. La cultura oral marinera era la forma en que tenían los trabajadores del mar de pasar información importante de generación en generación sobre las rutas que hacían; y Melville nunca hubiera navegado las aguas de la América austral si no lo hubieran hecho antes Magallanes y Elcano. Esa memoria marítima es intangible y se pierde junto con la memoria oral de los marineros”.

“Obviamente -añade-, ese encuentro iba a tener un precio a pagar, no sólo el posterior enfrentamiento con tecnologías muy diferentes entre estas familias dispersas de una misma especie, conquistadores y conquistados, sino también la posibilidad de que virus de origen indoeuropeo llegaran a un continente nuevo y llevaran a muchos pueblos indígenas de América a casi la extinción total. Y, siglos después, también llevaría las vacunas que curan esos mismos virus… No se puede entender la Historia de nuestra especie sin entender nuestra contradicción inherente ”.

“ Y la puerta para que el mercado fuera global fue la primera vuelta al mundo –añade-, aunque esa misma globalización ya había empezado desde tiempos muy remotos. No puedes desarrollar una actividad en un mundo si no conoces primero qué forma tiene el mismo. Pero esto, el comercio global y la posibilidad de tener una pandemia planetaria, debería hacernos pensar ahora más como especie que como pueblos, naciones, géneros, razas o creencias. Y para tener siquiera la posibilidad de pensarnos como especie también era esencial empezar por saber qué forma tiene el mundo que habitamos, algo que descubrieron unos marineros harapientos hace 500 años”.

“E igual de admirables –añade Adanti- son las distintas formas en que los pueblos fueguinos se adaptaron y prosperaron a un entorno tan hostil como aquel que habitaban desde hace miles de años. Un territorio tan complicado para la supervivencia humana que los europeos tardaron varios siglos más, tras navegar sus aguas por primera vez, en poder conquistarlo y poblarlo. Me gusta pensar tanto en unos como en otros, no como su historia y nuestra historia, sino como parte de nuestra historia conjunta como ser humano, y eso es lo que intento reflejar en el libro”.

Ha inventado canciones para los marineros

Lo más fascinante del cómic es que casi todas las historias que contiene son reales y están profusamente documentadas: “En mi anterior libro, Disparen al humorista, empezaba diciendo que prefería que me llamaran “humorista”. Ahora veo que no es exacto, de hecho La Ballena Tatuada no es de humor, es de Historia y de literatura, aunque tenga destellos de humor. Así que creo que podría cambiar esa primera página y poner, ahora, con más exactitud, que lo que soy, si se puede ser algo, es lector”.

“No me documento en el sentido de buscar escritos para descubrir algo que otros no han descubierto aún, ese es el trabajo de los historiadores –añade-. En mi caso, busco lecturas y una lectura me lleva a otra y así hasta abarcar la bibliografía de temas que me interesan y que suele ser inacabable. Todas las historias de La Ballena Tatuada vienen de mis lecturas sobre la historia de la navegación, desde el libro Primer viaje en torno al globo de Pigafetta hasta Moby Dick de Melville, pasando por los clásicos sobre este tema de Fernández de Navarrete, Bartolomé de las Casas, o los escritos originales de Elcano, Maximiliano Transilvano o Ginés de Mafra editados en libro por Ediciones Polifemo. Incluso los clásicos modernos de Zweig, Bergreen, Rosset o Barrault... o los que han salido en los últimos años y que son, también, fundamentales, como el de José Luís Comellas sobre la primera vuelta al mundo o el libro de Tomás Mazón sobre la gesta de Elcano. Así como los libros sobre los pueblos fueguinos de Martín Gusinde o Paul Radin. Todo lo que cuento en La Ballena Tatuada surge de estas lecturas".

Algo que si se ha inventado Adanti son las divertidas canciones que cantan los marineros del cómic. “Las canciones surgen de una frase de Melville en Moby Dick, donde dice aquello de que las comodidades de la vida en tierra firme se han construido con la sangre de miles de marineros y que esa historia no la cuentan los académicos sino los propios marineros en sus canciones y leyendas”.

“Por otro lado –continúa-, siempre me admiró una cosa que Bob Dylan había aprendido de Woody Guthriey: escribir canciones con hechos reales sacados de los periódicos, como “1913 Massacre”. Algo que, además, venía del viejo blues. Me admira esa capacidad de la cultura popular de sintetizar un hecho real, sin importar tanto los detalles exactos de la historia pero sí aquellos detalles que la hacen única, icónica y, a la vez, plausible de ser recordada como metáfora. Supongo que así eran, también, las canciones marineras de los siglos anteriores. Esto fue lo que me llevó a querer escribir esas historias reales en forma de canción y dibujarlas como si fueran videoclips del pasado, de un pasado donde no existían los videoclips”.

El cómic también tiene su propia banda sonora. “Es una selección de canciones marineras, de la edad media o del renacimiento, de diferentes lugares de la península ibérica, del continente americano, de los pueblos fueguinos y de la cultura anglosajona, que me sirvieron como inspiración para escribir y dibujar las historias. Y por eso hice una playlist en Spotify con estas canciones, a la que accedes con un código QR que sale en la primera página del libro, para que los lectores puedan escucharlas mientras leen el cómic”.