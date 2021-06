El dilema de la mina de Borobia: "Esto es el cuento de la lechera"

O aceptar las grandes promesas económicas a cambio de la destrucción del entorno o languidecer hasta morir de despoblación. Ese es el dilema al que se enfrentan muchos pueblos de la España interior, entre ellos Borobia (Soria).

La primera idea para salvar a Borobia de la extinción se inspiraba en el cielo. Un cielo limpio y profundo sobre un rincón despoblado de Soria. Hace 20 años los jóvenes borobianos pensaron en la observación astronómica como recurso y el ayuntamiento levantó un moderno observatorio que serviría de reclamo turístico. "Un observatorio innovador porque en su momento fue un proyecto pionero en España, fue el primer observatorio dedicado al público en este país", ha afirmado Alberto Jiménez, uno de aquellos jóvenes soñadores hoy responsable de la instalación. "Diecinueve años después sigue funcionando, pero ahora tenemos enfrente otro proyecto, muy agresivo, que juega en contra de todos los valores que atraen al turismo”

Alberto se refiere a la mina. Hace seis años los 250 habitantes de Borobia pusieron sus esperanzas en una explotación de magnesita a cielo abierto. Las promesas eran que habría trabajo, una residencia de ancianos, empresas subsidiarias y reanimación general del pueblo. Los vecinos nos lo confirman: "Decían que iban a poner 500 puestos de trabajo y no hay más que uno en el pueblo". Ni una residencia, ni una piscina para los niños que les dijeron que iban a poner han llegado. "Cuanta menos gente hay, más hacen lo que quieren", lamentan.

"El cuento de la lechera"

Mientras se consiguen y no los permisos, los vecinos de Borobia no ven en la mina nada más que inconvenientes. Medio centenar de camiones atraviesan el pueblo cada día transportanto mineral y el pequeño puente de acceso se agrieta cada vez un poco más. El alcalde, que no vive en el pueblo, si no en Soria capital, nos asegura que tramita las protestas de los vecinos, pero el enfado va en aumento.

"Esto es el cuento de la lechera", se irrita el director del observatorio astronómico, Alberto Jiménez, "Aquí las empresas vienen contando lo que la gente quiere oir. Anuncian muchos puestos de trabajo, pero son puestos ficticios. Una vez que tienen el contrato de explotación acuden a las subcontratas y, además, en estos pueblos ya no queda ni población siquiera en edad de trabajar".

En Borobia la empresa promotora es una multinacional francesa que extrae un mineral muy escaso en Europa, magnesita, considerado esencial para la fabricación de acero y fertilizantes. Pero de proyectos agresivos sobre el entorno está llena la España vaciada. Proyectos que ponen a los pueblos ante el gran dilema: O explotar recursos a nivel industrial para salvar la vida o explorar nuevas fórmulas en la batalla contra la despoblación.