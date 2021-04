Ficción escolar en Cebreros

Para celebrar el Día Internacional del Libro, la maestra Inma Martín Vaquero ha dejado en la mesa de cada uno de sus estudiantes de la clase de 6ºA el nuevo libro que acaban de publicar, Cuando Lía encontró a Teo. Entran por la puerta y comienzan los saltos y los gritos de alegría. "¡Qué guay!", dice una de las chicas.

Cuando Lía encontró a Teo es una historia de ficción que todos, maestra y estudiantes, llevan tres meses elaborando. Los protagonistas son los chicos y chicas de la clase, y las aventuras que les pasan están basadas en historias reales que han vivido. Inma ha ido escribiendo el libro en su casa, y luego los nuevos capítulos los han leído en clase, en voz alta, turnándose para que todos pusieran voz a un fragmento. Nadie ha perdonado su turno.

La literatura como vía de escape

Este proyecto comenzó en septiembre cuando Inma Martín, tutora de la clase de 6ºA en el Colegio Público Moreno Espinosa, del pueblo abulense de Cebreros, notó que sus estudiantes no estaban como siempre, "sus caras, su expresión corporal no era la de 'qué bien que volvemos al colegio', estaban contentos, pero había algo diferente". Llevaban seis meses sin ir a clase, y ella notaba que la pandemia les había afectado. Decidió comenzar a escribir una historia donde los niños y niñas fueran parte protagonista y que no tuviera que ver con el coronavirus.

Entre todos decidieron que esa primera historia tenía que hablar del acoso escolar para poder reflejar una situación que habían vivido en clase, "sí que había un pequeño problema a principio de curso entre varios niños y una niña, que termina siendo la protagonista del libro", explica Inma. Carla será el nombre de la protagonista de esta primera novela, Cuando Carla encontró a Dorian. Una historia de aventuras, amor, humor, atravesada por los asuntos que preocupan a niños de 11 y 12 años. "Tú te vas nutriendo de lo que ellos van sugiriendo", añade su maestra.

"Siempre me imaginaba cómo iba a continuar el libro, o cómo iba a acabar", reconoce Miguel, uno de los alumnos de la clase. Esa primera historia tuvo tanto éxito que los niños le pidieron a Inma tenerla en papel. Y, después de buscar varias alternativas, consiguió autoeditarla en Amazon.