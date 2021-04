Blinken ha mantenido este martes una llamada telefónica con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en la que habría sentado las bases para que Biden hiciera el anuncio sobre la retirada de las tropas estadounidenses.

El mandatario afgano ha afirmado a través de su cuenta en Twitter que en su conversación con Blinken han hablado sobre "el proceso de paz en curso, las próximas conversaciones de paz en Turquía y también hablamos sobre la próxima llamada telefónica con el presidente Joe Biden".

“Today, I spoke with Secretary @ABlinken. We discussed the ongoing peace process, the upcoming peace talks in Turkey, and also spoke about the upcoming phone call with President @JoeBiden.“