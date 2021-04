El Gobierno iraní ha responsabilizado este lunes a Israel del corte de electricidad registrado este domingo en la central nuclear de Natanz, en el centro de Irán, y ha afirmado que "se vengará del régimen sionista" mediante el desarrollo nuclear.

El apagón se registró en una zona de la red de distribución eléctrica de Natanz, una planta de alrededor de 100.000 metros cuadrados construida a ocho metros bajo tierra para evitar ataques. El incidente no causó heridos ni contaminación y ha sido calificado por Teherán como un caso de "terrorismo nuclear".

Las labores en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz están intrínsecamente relacionadas con el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis grandes potencias, que ahora corre serio peligro tras la salida unilateral de Estados Unidos y la consiguiente reimposición de sanciones a la república islámica. El incidente coincide con las negociaciones en Viena para salvar dicho acuerdo y levantar las sanciones estadounidenses contra Teherán.

Irán promete venganza

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha responsabilizado a Israel del corte de electricidad y ha prometido vengarse mediante el desarrollo nuclear. Zarif ha explicado además que Natanz cuenta ahora con centrifugadoras avanzadas que acelerarán el proceso de enriquecimiento de uranio.

"Los sionistas quieren vengarse de nuestros éxitos en el camino de la eliminación de las crueles sanciones, pero nosotros no lo permitiremos y nos vengaremos de los sionistas por estas medidas", ha señalado ante el Parlamento, según ha recogido la agencia estatal IRNA.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha recalcado que "la respuesta de Irán será vengarse del régimen sionista en el momento y el lugar adecuado" y ha aseverado que hay informaciones que confirman la responsabilidad de Israel en lo sucedido.

"Lo que pasó en Natanz fue terrorismo nuclear contra Irán en territorio iraní. Irán se reserva el derecho a una respuesta bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas", ha asegurado Jatibzadé, quien ha sostenido que Israel buscaba vengarse de la población iraní por su "paciencia y prudencia".

Fuentes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos citadas por el diario 'The New York Times' han señalado que este domingo se registró una potente explosión que dañó el sistema eléctrico interno y han apuntado a una operación llevada a cabo por Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se ha referido directamente al suceso, pero ha manifestado que "la lucha contra Irán y sus aliados y el armamento iraní es una misión gigante". "La situación de hoy no dice nada sobre la que existirá mañana", ha subrayado.

De confirmarse, sería el segundo ataque de este tipo en menos de un año contra Natanz, donde en julio de 2020 se produjo una explosión y un incendio en la nave de ensamblaje de centrifugadoras que, según el portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, fue resultado de un sabotaje. En 2010, Natanz fue objetivo de un ataque informático conjunto de Israel y estados Unidos con el virus Stuxnet, que destruyó más de un millar de centrifugadoras.