El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este miércoles que los "maltratadores de mujeres" y los "abusadores sexuales", así como los misóginos autodenominados célibes involuntarios, votan mayoritariamente a formaciones de derecha, en alusión al PP y a Vox.

Así lo ha trasladado en un comentario en su cuenta de Twitter para criticar la "obsesión" y la "violencia de las ultraderechas políticas y mediáticas" con las mujeres de Unidas Podemos, que denota "machismo rancio" pero también "estrategia electoral".

“No me he explicado del todo bien en este tuit. Obviamente, me refería a qué partidos votan *mayoritariamente*. Es obvio que el machismo es transversal a la sociedad porque es estructural. Como también es obvio que hay partidos que buscan el voto machista y maltratador activamente https://t.co/NPSQVZJNMa“