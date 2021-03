El soberanismo catalán redobla esfuerzos para reclamar al Gobierno central una ley de amnistía con la que profundizar en la "solución política", dicen, al conflicto catalán. Tal y como prometieran en diciembre, antes de la disolución del Parlament de Cataluña, las fuerzas independentistas con representación en la Cámara Baja, ERC, JxCat, PDeCat y CUP han registrado este martes la proposición de ley con la que, destacan, se pondría fin a la "represión", que según sus palabras, viven los procesados y condenados por actos de "intencionalidad política" desarrollados desde el 1 de enero de 2013, es decir, no solo aquellos implicados en el 1-O, sino también aquellos que promovieron la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014 bajo el mandato de Artur Mas.

Pendientes de los cambios en el Gobierno

Asimismo, los partidos soberanistas han reaccionado a las elecciones autonómicas madrileñas y la marcha de Pablo Iglesias como Vicepresidente segundo del Gobierno. "Todo altera todo", aseguran en bloque mientras esperan que la "altísima convulsión política" no altere la búsqueda de soluciones y respuestas sobre Cataluña.

Los parlamentarios catalanes han recordado a los nueve presos independentistas y han cifrado en más de 3.000 las personas “represaliadas” que podrían acogerse a un texto que no es del agrado del PSOE que prefiere explorar otras vías como los indultos y ya ha anunciado, a través de su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que votará en contra de la iniciativa. "No tiene cabida en la Constitución", ha confirmado Lastra que, esta vez, no se ha pronunciado sobre la alternativa, también apoyada por Unidas Podemos, que en la práctica no supone el perdón del delito, tal y como quieren los soberanistas, sino de la pena por lo que afectaría, en esencia, solo a los nueve presos condenados.

La ley presentada en una comparecencia en catalán y castellano en el Congreso de los Diputados junto a los representantes de Amnistia i Llibertat y Òmnium Cultural, sucedería históricamente a la amnistía aprobada en 1977, como paso previo a las Cortes Constituyentes.

.