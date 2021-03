Está previsto que el 2001 FO32, con un kilómetro de diámetro, será el asteroide más grande que pase cerca de la Tierra en 2021. El punto más cercano de su órbita será el domingo 21 de marzo, cuando pasará a 2 millones de kilómetros de nosotros, a una velocidad de 124.000 kilómetros por hora.

A pesar de ser catalogado como "asteroide potencialmente peligroso" -PHA por sus siglas en inglés-, no supone una amenaza de una colisión con la Tierra ni ahora ni en los siglos venideros.

"Conocemos la trayectoria orbital de 2001 FO32 alrededor del Sol con mucha precisión, ya que fue descubierto hace 20 años y se ha rastreado desde entonces", dijo en un comunicado Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

“On March 21, an asteroid named 2011 FO32 will safely pass by Earth, with its closest approach being a distance of about 1.23 million miles. There is no threat of a collision with our planet now or for centuries to come.



