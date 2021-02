COVID-19 en España | Madrid levanta las restricciones en 10 zonas básicas de salud y siete localidades

12:29

El viceconsejero de Salud de Madrid Antonio Zapatero, sobre la Semana Santa: "Las cábalas que hacemos aquí siempre son de semana en semana, no vamos a hacer cábalas en el sentido de qué va a pasar en Semana Santa, si hay que sumarse a un documento de consenso, Madrid estará encantada aunque hasta la fecha no hemos sido capaces de consensuar ningún documento en la Interterritorial, a mí lo que me preocupa no es salvar la Semana Santa sino salvar vidas".