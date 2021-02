El grupo Daft Punk anuncia su separación definitiva

El popular grupo francés Daft Punk ha anunciado este lunes su separación definitiva, después de casi 28 años de carrera y millones de discos vendidos en todo el mundo.

La noticia la han dado conocer a través de un video de ocho minutos titulado Epilogue, extraído de su película Electroma (2006), en el que vemos a Guy-Manuel de Homem-Christo alejándose en el horizonte después de destruir a su compañero, Thomas Bangalter.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaron Daft Punk en París, en 1993, ayudando a definir el estilo francés de la música house. Su álbum debut, Homework de 1997, fue un hito en la música dance, con sencillos que ya son clásicos: "Around the World" y "Da Funk".

Con el lanzamiento de Discovery, en 2001, el dúo comenzó a actuar con los trajes de robot que llegaron a definir su identidad visual.

"One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger" también fueron grandes éxitos. Y expandieron su universo con el álbum de la banda sonora de Tron: Legacy.

"Get Lucky", el sencillo principal de su álbum de 2013 Random Access Memory, vendió millones de copias en todo el mundo y les sirvió para ganar dos premios Grammy.