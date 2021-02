El Gobierno de Japón ha ordenado suspender los vuelos de una treintena de aviones Boeing 777, equipados con el mismo modelo de motor que la aeronave que sufrió el incidente en Estados Unidos. Al menos 13 aeronaves de la aerolínea nipona JAL y otras 19 de ANA, deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso, según ha confirmado un portavoz del Ministerio de Transporte de Japón a Efe.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han detectado ningún problema en dichos aviones y están a la espera de recibir más información del regulador estadounidense de aviación sobre las causas del incidente de este sábado. En diciembre del año pasado otro avión, del mismo modelo y con la misma antigüedad (26 años) que el que ha sufrido el fallo, tuvo que volver al aeropuerto del que había despegado en Tokio por un problema con el motor izquierdo.

Por su parte, las dos principales aerolíneas de Corea del Sur --Korean Air y Asiana-- han confirmado que dejarán en tierra sus Boeing 777 equipados con motores PW-4000, a pesar de que el Ministerio de Transporte del país no ha tomado todavía ninguna decisión. Solo 17 de los 29 modelos Boeing 777 estaban operativos debido a la pandemia: 6 unidades de Korean Air, 7 de Asiana y 4 de la aerolínea de bajo coste Jin Air, que ha señalado que está a la espera de las recomendaciones de las autoridades locales.

El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, ha anunciado que los Boeing 777 con motores de la serie Pratt & Whitney 4000-112 tendrán prohibido entrar en el espacio aéreo de Reino Unido de forma temporal.

“After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation.“