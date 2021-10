Durante la primera audiencia en el Senado para evaluar la candidatura de Barrett, los demócratas uno tras otro mostraron fotos de sus constituyentes y narraron cómo el fin de "Obamacare" podría afectarles personalmente, especialmente en medio de la pandemia.

El senador Patrick Leahy ha considerado que la confirmación de Barrett podría tener consecuencias "catastróficas" para los millones de estadounidenses que por primera vez accedieron a un seguro médico gracias a la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida como "Obamacare" y aprobada en 2010.

Leahy, que intervino por videoconferencia, ha mostrado la foto de una enfermera de Vermont que está en silla de ruedas debido a una enfermedad neurológica y quien teme perder el seguro que le ayuda a pagar por medicación.

"Esta es gente real", ha manifestado Leahy, que ha considerado que Barrett supone una amenaza inminente, ya que el 10 de noviembre, justo después de los comicios, el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para decidir sobre el futuro de la cobertura sanitaria para millones de ciudadanos.

“These rushed hrgs should NEVER have moved frwrd w/out testing measures in place, which is why I participated remotely. But NOTHING will stop me from talking about the VTers & other Americans whose lives are at stake w/this nominee who's a guaranteed vote to kill the #ACA. pic.twitter.com/DEf1L1GL2l“