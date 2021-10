La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes las medidas cautelarísimas que había solicitado un abogado particular para suspender la orden del Ministerio de Sanidad que acordó medidas restrictivas para diez municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos la capital, para atajar los contagios por la covid.

En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión de la orden ministerial sin escuchar a la otra parte, la Abogacía del Estado, como establece la medida cautelarísma.

La Audiencia recuerda que para adoptar esta medida se exigen circunstancias que pongan de manifiesto una "urgencia excepcional o extraordinaria" de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de las cautelares, que son las medidas que ha pedido la Comunidad de Madrid en el recurso que interpuso después que este abogado y que fue admitido a trámite el pasado sábado.

Además, el recurrente, para reclamar la cautelarísima, utilizó el cauce de la vulneración de derechos fundamentales al amparo del artículo 114 de la Ley Jurisdiccional para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona.

Para la Audiencia, ese cauce no es el adecuado cuando el acuerdo recurrido va dirigido a las comunidades autónomas y no a las personas.

Entiende por ello que las "resoluciones impugnadas en ausencia de la ulterior actividad administrativa de las comunidades autónomas no producen la afección directa de los derechos fundamentales del actor".

Según la Sala, el procedimiento especial por el que ha optado el recurrente tiene un objeto limitado, dado que no puede extenderse más allá de la comprobación de si un acto del poder público afecta o no a los derechos fundamentales de la persona.

Ha abierto pieza separada de medidas cautelares En conclusión, como las resoluciones impugnadas están dirigidas a las comunidades autónomas, no a los ciudadanos, y como será necesaria la descrita actividad de esas comunidades autónomas, no puede concluirse en este trámite que concurra la urgencia para unas medidas cautelarísimas. Al rechazar esta medida, la Sala ha abierto pieza separada de medidas cautelares para solicitar informe a la Abogacía del Estado. De igual modo procedió el sábado al admitir a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid, dando diez días de plazo a la Abogacía del Estado para pronunciarse, por lo que tendría hasta el 20 de octubre para presentar sus alegaciones a ese recurso. No es la primera vez que este abogado acude a la Justicia a cuenta de las restricciones por la pandemia. Ya en el estado de alarma recurrió la orden ministerial que reguló los desplazamientos de los menores e impugnó el decreto que introdujo el estado de alarma y las sucesivas prórrogas. 02.15 min Sin grandes cambios en la movilidad de Madrid, pese a las restricciones