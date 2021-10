09:58

Ábalos asegura que los expertos que asesoran al Gobierno "son bien conocidos". "Aportan su punto de vista profesional. El foco se quiere plantear sobre los funcionarios que trabajan a nivel técnico. No hay problema, están en la relación de personal de las administraciones, pero entiendo que hay algo más. No se suele hacer públicos los nombres de los técnicos, solo para alejarlos de la presión. Está bien que me insulten a mí pero no a un funcionario".