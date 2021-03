No, la aplicación de videollamadas grupal y juegos en línea House Party ni ha sido hackeada ni ha robado datos a sus usuarios. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la compañía asegura que los miles de mensajes en este sentido, publicados en redes sociales por todo el mundo, son producto de una “guerra comercial” y ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien aporte información sobre el origen del supuesto ataque.

“We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com.“