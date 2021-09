El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, "no pisó territorio español" y que "no hubo reunión" entre ambos, aunque sí un "saludo". Una nueva explicación, que contrasta con la ambigüedad inicial acerca del encuentro que siempre se ha alejado de cualquier contacto formal.

Ábalos ha explicado que le recordó a la vicepresidenta de Nicolás Maduro a bordo de un avión que no podía pisar territorio español por pesar sobre ella una restricción de viajar a territorio europeo por el régimen de sanciones a Venezuela. También ha aclarado que la saludó porque se lo pidió el ministro de Turismo de Maduro, Félix Plasencia. "Mi propósito era recoger al ministro", ha dicho Ábalos, que ha insistido en que, mientras él estuvo presente, la ministra no bajó del avión.

Sea como fuere, este "saludo" ha provocado que PP y Vox pidan la dimisión del ministro y hasta una reacción de EE.UU., que ha considerado el encuentro en el aeropuerto de Madrid "sorprendente" y ha asegurado "tener muchas preguntas" al respecto.

Mientras, el Ejecutivo español cierra filas en torno a Ábalos y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado que se reunirá con Juan Guaidó, a las 16.00 de la tarde de este sábado en Madrid, en nombre de un gobierno que lo reconoce "como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como 'presidente encargado'" del país.

Este relato más extenso de los hechos ha llegado después de que el diario digital Vozpópuli avanzara el encuentro, que, tras la confusión inicial y las afirmaciones de que solo se produjo una reunión con el ministro de Turismo venezolano , que no tiene vetada la entrada en territorio comunitario, acabó siendo reconocido por fuentes del Ejecutivo como un contacto no formal .

"Yo creo que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis circunstancias lo resolví como mejor pude , no generando ningún problema", ha indicado Ábalos en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura en A Coruña. El ministro ha condenado que se hayan usado términos como "clandestinidad" y "oscuridad" , ya que "la realidad fue mucho más simple", ha abundado.

"No fue una reunión, fue un saludo forzado por las circunstancias", han apuntado estas fuentes, que también han aclarado que el encuentro no se produjo de madrugada , porque el avión tenía que aterrizar a las 23:00 horas y se retrasó unos minutos.

Un "saludo" polémico

Respecto a la petición de dimisión por parte de algunos grupos de la oposición, Ábalos ha lamentado que no se preocupen por "problemas de la ciudadanía" y que ataquen al Gobierno "en lugar de hablar del salario mínimo, de los problemas de los funcionarios" o de "problemas climáticos".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que Ábalos debe dimitir si se demuestra la reunión y que Pedro Sánchez debe dar explicaciones al respecto, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la dimisión de Ábalos mediante un tuit en el que ha criticado que "un ministro de España" se haya reunido "a escondidas, como un vulgar delincuente".

Por su parte, Ciudadanos ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro por este asunto y ha exigido al Gobierno que aclare por qué Ábalos no denunció que Delcy Rodríguez estaba en España y por qué se le permitió entrar en el país, pese a que "pesan sobre ella sanciones que le prohíben hacerlo".

Desde el Gobierno, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho desde Rabat, donde ha tratado la situación de las fronteras marítimas con Marruecos, que Ábalos "ya ha dado las explicaciones" pertinentes y ha precisado que "no tuvo una reunión ni un debate con la vicepresidenta, quien en todo caso no entró en la Unión Europea porque no puede, por estar sometida a sanciones".

Concretamente, la mandataria venezolana está incluida en la lista de 25 personalidades sujetas a una prohibición de viaje en todo el territorio europeo. Una situación ante la cual la Comisión Europea ha advertido que corresponde a cada Estado de la UE vigilar que se cumpla el régimen de sanciones y restricciones impuesto a países terceros.

Esta polémica ha coincidido con la visita este sábado a Madrid del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, que recibirá la Llave de Oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, y que será recibido por la ministra de Exteriores pero no por Pedro Sánchez, algo que también ha provocado las críticas de la oposición y el choque entre dos expresidentes socialistas: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.