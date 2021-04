El Partido Popular ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena por responsabilidad civil en la trama Gürtel porque, asegura, "en ningún caso conocía los hechos". Además, recuerda que "ninguno de los condenados por el procreso está ya en el partido". La decisión ha sido confirmada este jueves por el coordinador del partido, Fernando Martínez-Maíllo, en declaraciones a los medios.

Maíllo ha subrayado además que se trata de una condena en el ámbito "civil", diferenciándola del carácter "penal" que tendría una sentencia por "financiación irregular o ilegal", señalando al PSOE en referencia al caso Filesa. No obstante, si bien fueron condenados cargos del Partido Socialista, la formación no figuró como condenada -como sí lo ha sido el PP- por no estar tipificado el delito en esas fechas.

En un comunicado emitido poco después de darse a conocer la sentencia, que condena al PP como partícipe a título lucrativo, el PP recuerda que "los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España". Esto implica, a juicio de la formación, que "el Partido Popular nacional no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual".

03.53 min Bárcenas, Correa y el Partido Popular, condenados por la Gürtel