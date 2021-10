Imágenes por satélite difundidas por una agencia dependiente de la ONU muestran que el Estado Islámico (EI) ha destruido completamente el templo de Bel, en la histórica ciudad de Palmira.

Las imágenes, facilitadas por el programa de información por satélite UNOSAT, muestran que el templo y una hilera de columnas cercana han sido reducidos a escombros. La destrucción se aprecia mejor cuando se compara con una foto aérea del templo tal y como era.

"El análisis por satélite confirma que el principal edificio del templo de Bel ha sido destruido", ha explicado UNOSAT en su cuenta de Twitter.

El lunes, las autoridades sirias informaron del ataque pero no precisaron el alcance de los daños. El templo de Bel, deidad suprema de Babilonia, era una de las mayores joyas arqueológicas de Palmira. El EI se hizo con el control de la ciudad en mayo y ha destruido ya parte de su patrimonio. El pasado 24 de agosto atacó el templo de Baal Shamin, del que UNOSAT también ah confirmado este martes que no queda nada en pie.

