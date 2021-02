Paul Jenkins (Londres, 1965) es otro de esos grandes guionistas británicos que, de vez en cuando, dan un soplo de aire fresco al cómic norteamericano con obras tan interesantes como Hellblazer, Inhumanos, Deadman, Batman, Lobezno: Origen o Civil War. Pero el guionista acabó cansado de que no le dejarán hacer nada nuevo con esos personajes y fichó para una editorial independiente, Boom! Studios, donde triunfa con Deathmatch (Aleta Ediciones), una refrescante vuelta de tuerca a los superhéroes que le ha valido excelentes críticas

“La idea surgió de la editorial, que me pidió que creará una serie en la que los superhéroes se enfrentasen entre sí a la manera de Los juegos del hambre. Y yo les dije que sí, pero que quería hacerlo a lo grande”.

“Quería –continúa Jenkins- algo así como las eliminatorias del campeonato universitario de baloncesto de EE.UU, que se llama la locura de marzo, en la que 64 equipos compiten unos contra otros hasta que solo quedan dos. Y me pareció una gran idea reproducir esas eliminatorias con superhéroes, aunque de una forma un poco más salvaje. Ya veremos si sobrevive alguien”.

El protagonista del cómic es Dragonfly, que tiene los poderes de una ¡Libélula!. “No es tan ridículo como parece –asegura-. Un niño que ve cómo asesinan a sus padres y de mayor convierte en un murciélago también parece ridículo. Pero no es malo que sea así. He escrito muchas historias que parten de un personaje ridículo. Lo difícil es convertirlos en personas reales, que conecten con el lector. Stan Lee (Spiderman, Los Vengadores…) lo hacía muy bien”.

“Nuestro protagonista –continúa- sólo puede volar durante un minuto, si en ese tiempo no se posa en algo, cae y se mata. Eso me da pie a historias muy interesantes. En la primera viñeta vemos una libélula, un detalle interesante puesto que de ahí salen sus superpoderes y ese detalle tendrá importancia en el futuro”.

“El problema de los superhéroes es que no evolucionan”

La serie destaca por la violencia de esos combates a muerte entre los superhéroes. Una parodia salvaje del género con mucho sentido: “El problema actual de los superhéroes es que no evolucionan –asegura Jenkins- No hay consecuencias. Hace un año mataron a Spiderman y desde el instante en que murió sabíamos que iba a resucitar. Por eso yo puse como condición a la editorial que si un personaje moría, se quedaría muerto”.

“No me da pena matar a los personajes –confiesa Jenkins-. Crearlos e inventar sus superpoderes es fácil, me inventé treinta y cuatro en una hora. Lo difícil es hacerlos interesantes. Estoy muy contento de que mueran y de que no vuelvan”.

Sin embargo, ese interés de Jenkins por hacer avanzar el género le hizo chocar con las grandes editoriales, que no le permitían cambiar sustancialmente a sus personajes: “Tengo muchas historias que desarrollar y quiero llevar los límites más allá, por eso prefiero una editorial que me dé libertad”.

“Además –continúa Jenkins- me gusta escribir sobre gente vulnerable, con problemas, y los superhéroes son demasiado poderosos. Por ejemplo, Lobezno no es un héroe, es un tipo que entra en un bar dispuesto a destrozarlo todo, sabiendo que no le va a pasar nada. Un héroe es un tío que va en una barcaza de desembarco pensando en su familia y que va a intentar hacer lo que pueda. Eso es un héroe. Esos son los personajes que me gustan. Por eso mis superhéroes son más vulnerables, lo que les convierte en más heróicos”.