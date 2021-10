El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lleve al Congreso de los Diputados las condiciones del posible rescate a España para su votación y ha alertado de que ese rescate "afectará a las pensiones".

Rajoy le ha respondido que el Gobierno aún no sabe si pedirá el rescate porque está estudiando "si es necesario, si es conveniente y las condiciones del mismo" y le ha recriminado que hable de condiciones y de pensiones: "Yo no sé nada y le pido rigor a usted porque no sabe absolutamente nada".

El primer cara a cara entre ambos tras el parón veraniego ha tenido como protagonista el rescate a España a pesar de que la pregunta prevista inicialmente por Rubalcaba se refería al cumplimiento del programa electoral del PP. Por este motivo el presidente le ha pedido al líder socialista que cumpla el reglamento de la Cámara.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la petición del rescate depende de varios factores, entre ellos, la evolución de la prima de riesgo y el diferencial de financiación de España pero ha querido dejar claro, tal y como dijo en la entrevista en TVE, que "haga lo que haga defenderá los intereses de los ciudadanos".

Ha reprochado a Rubalcaba que hable de pensiones cuando "hasta ahora, el único partido de la historia de España que ha congelado las pensiones ha sido el PSOE".

Rajoy ha dicho que el Banco Central Europeo (BCE) la lanzado un mensaje "nítido, claro y contundente" sobre la irreversibilidad del euro y se ha declarado "dispuesto a actuar" si persisten las dificultades de financiación para algunos estados.

Rubalcaba: "Tome nota de la creciente conflictividad social" Rubalcaba ha pedido al presidente que no cometa "el mismo error" que en marzo al aplazar la presentación de los presupuestos generales hasta después de las elecciones en Andalucía y Asturias, y que no aplace ahora la decisión sobre el rescate a después de los comicios en el País Vasco y Galicia. Ha solicitado también a Rajoy que "tome nota" de la creciente conflictividad social, de lo ocurrido este martes en Barcelona, en referencia a la manifestación independentista, y "de lo que ocurrirá el sábado en Madrid", cuando se ha convocado otra manifestación contra los recortes. Por otra parte y a una pregunta del portavoz de IU, Cayo Lara; el presidente del Gobierno ha dicho que la situación económica actual "es difícil pero transitoria y que pronto se verán resultados y se hablará de crecimiento y empleo". Lara, quien ha pedido a Rajoy la convocatoria de un referéndum, le ha preguntado por los efectos que tendrá sobre la economía y el empleo el ajuste previsto de 102.000 millones de euros entre 2013-2014 remitido a Bruselas por el Gobierno y le ha pedido que tome nota de la política del presidente francés, François Hollande, a lo que Rajoy ha respondido que sus políticas para reducir el déficit público no difieren mucho de las que desarrolla Hollande. El líder de la coalición ha dicho a Rajoy que "igual que en las escuelas franquistas nos daban leche en polvo mala, no pase usted a la historia como el presidente del tupper".