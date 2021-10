La comparecencia del padre de los niños desaparecidos en Córdoba hace unos siete meses, José Bretón, ha concluido ante el juez del caso José Luis Rodríguez Laín, al filo de las 22,00 horas de este miércoles, después de una sesión de unas 12 horas de declaraciones por parte de la familia paterna de Ruth y José y un último interrogatorio al padre de los pequeños de cerca de tres horas y que su abogado ha calificado de "duro", al incluir "miles, miles y miles de preguntas", al tiempo que duda sobre si el resultado de la comparecencia es "positivo o negativo" para su cliente.



En declaraciones a los periodistas en las puertas de la Audiencia de Córdoba, y preguntado por si está satisfecho o no con los interrogatorios, el letrado que ejerce la defensa de Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha manifestado que "ni insatisfecho ni satisfecho" por la cantidad de preguntas y "se ha procurado contestar a todo", tanto el padre, único imputado en la causa, como el resto de familiares.



Sobre si es "positivo o negativo, ahora mismo no lo sé", según indica el letrado, quien se limita a decir que esperará a "los resultados y sobre todo lo que queda de las declaraciones" de este jueves y viernes, que "también hay mucha tela que cortar todavía".



En este sentido, el abogado de la defensa ha rehusado hacer balance sobre las declaraciones de esta jornada, misma posición que ha adoptado la abogada de la acusación particular, María del Reposo Carrero, negándose a hacer valoraciones, ante los numerosos periodistas apostados en las puertas de la Audiencia Provincial de Córdoba desde antes de las 9,00 horas.

El objetivo del juez instructor es contrastar con las investigaciones policiales la versión que dio José Bretón, acusado de un delito de detención ilegal, sobre la desaparición de sus hijos, ya que Rodríguez Laín ha puesto de manifiesto diversas contradicciones.

Entre ellas se encuentran la posición de Bretón durante el día de los hechos o las diferentes llamadas telefónicas que hizo a sus familiares antes y después de la desaparición.

Los padres de Bretón declaran primero Los primeros en declarar han sido los padres de Bretón, quienes han salido de los juzgados sobre las 11.45 horas, mientras que cuatro horas más tarde lo hacían la hermana del encarcelado y su esposo. En ambas ocasiones los familiares de Bretón han sido increpados e insultados por familiares de la madre de los menores Ruth Ortiz, que permanecen apostados en las inmediaciones de los juzgados, y les han pedido que "dejen de callar". El último familiar de Bretón en salir ha sido el hermano de éste, Rafael, quien ha abandonado las dependencias judiciales sobre las 18.45 horas y también ha sido increpado e incluso agredido por la familia cercana de la madre de los menores. El abogado defensor, José María Sánchez de Puerta, ha asegurado que la familia de Bretón se encuentra "tranquila y bien" antes de las declaraciones ante el juez. La abogada María del Reposo Carrero, que representa a la madre de los menores desaparecidos, Ruth Ortiz, ha indicado a Efe que no espera "nada" de la declaración de Bretón. Las declaraciones continuarán este jueves con funcionarios del Centro Penitenciario de Alcolea, así como reclusos que han acompañado al imputado durante los más de seis meses que ha permanecido encerrado en el mismo. El viernes será el turno de la familia materna de los pequeños desaparecidos, con las comparecencias ante el juez de la progenitora, Ruth Ortiz; la abuela de los menores, Obdulia; el tío, Estanislao o el primo de la mujer, Juan David; así como amigos de la familia procedentes de Huelva y Córdoba.