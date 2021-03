La catástrofe nuclear de Fukushima despertó, hace un año, un debate nuclear que parecía aletargado desde que se selló el sarcófago de la central de Chernobyl, en Ucrania. La sorpresa y el miedo que el accidente causaron en todo el mundo se tradujeron en un rechazo a este tipo de energía.

La opinión pública mundial era, meses después del accidente, mayoritariamente contraria a la construcción de nuevos reactores, según mostraba una encuesta encargada por la BBC realizada en 23 países y publicada en noviembre.

Un año después, sin embargo, esta desconfianza no parece haber desembocado en un movimiento global ni en un cambio radical en las políticas energéticas, aunque sí un retraso en la apertura de nuevos reactores. La energía atómica sigue sin ser popular, pero no ha perdido tantos partidarios como la gravedad del accidente hacía prever salvo en un país: Japón.

El propio primer ministro, Naoto Kan, abogó al dimitir por un país "que no dependa de la energía nuclear" . El sucesor de Kan, su compañero de partido Yoshihiko Noda, ha dejado claro no obstante su respaldo a la transferencia de tecnología nuclear a otros países , y actualmente negocia con India, Brasil, México, Turquía, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Además de los habitantes de los pueblos cercanos a la central , que no podrán regresar a sus casas por tiempo indeterminado (20 años en el caso de las localidades situadas en un radio de 20km), los más afectados han sido los agricultores , ganaderos y pescadores. Algunos de ellos se han convertido en involuntarios ejemplos de los perjuicios de este tipo de energía, y han llevado su experiencia a lugares tan apartados como Suráfrica, según informa The Washington Post .

España: del miedo a la indecisión

En nuestro país, el primer barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) después de la catástrofe (mayo de 2011), mostraba que Fukushima había despertado el miedo. Al 64,51% le causaba “mucho” o “bastante temor” la construcción de nuevas centrales, que casi un 60% calificaba de peligrosas. El 51,9% consideraba que los riesgos de esta energía superaban a los beneficios.

"La gente lo tenía clarísimo, y Fukushima lo dejó aún más claro aún", explica Raquel Mónton, responsable de la campaña de Energías de Greenpeace España, en declaraciones a RTVE.es. Montón advierte que el "lobby nuclear" intenta "que el debate se empiece a centrar y a reducir a temas técnicos, para dejar fuera a la opinión pública". La energía nuclear, asegura, sigue siendo impopular y "resta votos". "La mayoría está en contra y se aguanta", añade.

Desde Ecologistas en Acción , Rodrigo Irurzun, coordinador del área de Energía, cree que, a pesar de que los españoles son mayoritariamente antinucleares, muchos tiene una percepción de la seguridad que no se corresponde con la realidad. "En España tenemos un nivel de sucesos notificables (fallos en las centrales) muy elevado", explica Irurzun, quien añade que además el coste de producción es muy alto debido a las medidas de prevención que tienen que implementar.

La encuesta más reciente al respecto es la elaborada el pasado febrero por la empresa Ipsos para el Foro de la Industria Nuclear, que agrupa a las empresas productoras. El 46% de los encuestados se define en contra y el 28% a favor, cuando en 2011 un sondeo de la misma empresa mostraba que un 64% eran contrarios. La presidenta del Foro, María Teresa Domínguez, consultada por RTVE.es, cree que este dato indica que el pánico inicial ha pasado.

Domínguez califica de "éxito" la "fortaleza de la central de Fukushima" y que no haya habido muertos o irradiados durante la evacuación. "No fue una catástrofe nuclear, sino una catástrofe del medio ambiente", insiste la presidenta del Foro, quien asegura que muchos de los evacuados podrán empezar a regresar a sus hogares a partir del año próximo. "Posiblemente haya zonas que nunca puedan volver a recuperar, pero comparado con la catástrofe natural, los problemas de la radicación no son tan graves", añade.

Por su parte, Lola Morales, presidenta de la Sociedad Nuclear Española (SNE), cree que en los días posteriores al accidente "se dio mucha información más basada en la visceralidad que en la racionalidad. Con el tiempo han aparecido datos más contrastados y la opinión pública tiene datos concretos para poder tomar sus propias decisiones".