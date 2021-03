Sadako Monma vive a 60 kilómetros de Fukushima Daiichi, la central que sufrió el mayor accidente nuclear de la historia de Japón hace casi un año. Dirige una guardería a la que ya solo asisten ocho niños. El resto se ha marchado. Sus familias han preferido huir a convivir con los altos niveles de radioactividad que todavía hoy se registran en las poblaciones cercanas a la instalación dañada.

"La radioactividad no se ve, no huele, no se siente, pero está ahí y no sabemos hasta cuándo", afirma Sadako. Su guardería está fuera del perímetro de exclusión obligatoria, fijado por el Gobierno en 20 kilómetros, pero dentro del área de evacuación recomendada. "Estamos en un lugar muy ambiguo, no sabemos si realmente estamos sometidos o no a radiación. La mayoría de la gente está muy preocupada. Cada uno debe tomar la decisión personal de marcharse o quedarse", añade.

01.44 min Está punto de cumplirse el primer aniversario del tsunami de Japón y de la catástrofe nuclear de Fukushima en los que murieron 15.000 personas. Un equipo de TVE ha conseguido entrar dentro del perímetro de exclusión que aún se mantiene alrededor de la central por el alto índice de radiactividad. 80.000 personas vivían allí antes de la crisis nuclear, pero es muy difícil que puedan regresar.

Más de 150.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares ante el desastre nuclear desencadenado el pasado 11 de marzo de 2011 cuando un terremoto y un tsunami asolaron la costa noreste de Japón. Otras 20.000 personas murieron.

Sadako es una de las supervivientes que ha contado su historia durante la presentación del informe de la ONG ecologista Greenpeace Las lecciones de Fukushima con motivo del primer aniversario del accidente. Otros nueve héroes anónimos ilustran la exposición fotográfica 'Shadowlands' inaugurada este martes en Madrid.

La descontaminación de las escuelas La profesora ha explicado que una de las tareas a las que se enfrentan ahora los que decidieron quedarse en la prefectura de Fukushima es la descontaminación. En su guardería, el Gobierno se ha dado más prisa y ya ha retirado un edificio, arado la tierra y trasladado el mobiliario dañado, pero todavía hay muchas granjas privadas a la espera de comenzar los trabajos de descontaminación. Hasta el momento, las autoridades se han centrado preferentemente en retirar la capa superior de suelo de todos los patios escolares afectados. Los bosques también debería ser talados", añade Sadako, que asegura que "el Gobierno actúa, pero no es tan rápido como la población quisiera y la angustia aumenta". “Quienes permanecen en Fukushima, temen acabar en ciudades fantasmas“ No solo el temor a la radioactividad ha empujado a los habitantes de Fukushima a emigrar, sino también la falta de oportunidades. Las autorides niponas calculan que los 20 kilómetros que rodean a la central permanecerán inhabitables durante décadas y que 28 millones de metros cúbicos de suelo contaminado tendrá quen ser tratado durante centenares de años. Muchos agricultores ya no podrán volver a cultivar su tierra nunca más. 00.43 min La radioactividad en Fukushima alcanza su nivel más alto desde el terremoto Como Sadako, quienes se han quedado en Fukushima temen acabar en ciudades fantasmas. La mayoría de los jóvenes se han marchado, pero "el apego de los mayores a sus tierras, a sus casas" es más fuerte que el miedo, explica. Son las fisuras generacionales de los pueblos evacuados.