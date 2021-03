No hay ningún pacto contra François Hollande. Este es el mensaje que han transmitido Mariano Rajoy y sus homólogos italiano, alemán y británico ante la información de la revista alemana Der Spiegel en la que apunta que los cuatro líderes conservadores habían acordado no recibir al candidato y principal rival de Nicolas Sarkozy mientras dure la campaña electoral francesa.

"Ya saben ustedes que hay veces que algún político dice que se ha enterado por los periódicos de una determinada noticia... bueno pues a mí me ha ocurrido lo mismo", ha reconocido Rajoy esta mañana en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, al ser preguntado sobre su supuesta negativa a recibir al candidato socialista francés.

En este sentido, ha añadido que todo el mundo conoce sus preferencias sobre el ganador de las elecciones, en alusión a Sarkozy, pero de eso a decir que no quiera recibir al candidato socialista es "faltar a la verdad", ha aseverado. "Puedo asegurarle que a mí no se me ocurre esto", ha sentenciado.

Cameron evita "deliberadamente" recibir a Hollande El acuerdo, según Der Spiegel, se realizó entre la canciller alemana, Angela Merkel, Rajoy y el primer ministro italiano, Mario Monti, y posteriormente se sumó el jefe de gobierno del Reino Unido, David Cameron. La revista alemana explica que los jefes de gobierno conservadores estarían tratando de mostrar su indignación con el propósito de Hollande de renegociar el pacto fiscal en caso de llegar a la presidencia. La idea es evitar encuentros con el candidato socialista que puedan ser interpretados como muestras de apoyo. Aunque el Reino Unido no se ha sumado al pacto fiscal, Cameron también ha sido acusado de evitar deliberadamente reunirse con Hollande, al que los sondeos dan como vencedor en los próximos comicios presidenciales de abril. De hecho, la pasada semana el socialista visitó la capital británica para atraer al electorado francés y no se encontró con el premier. Desde Downing Street asegura que es una "norma de protocolo" no recibir a los candidatos durante el período electoral. Sin embargo, Cameron declaró públicamente su apoyo a Sarkozy a principios de febrero en una entrevista al diario conservador Le Figaro, en la que afirmó que Sarkozy era "un político valiente" con "grandes cualidades de liderazgo".

Merkel participará en la campaña de Sarkozy Merkel también se ha posicionado a favor del presidente francés e incluso ha anunciado su participación en algunos actos de campaña. Esta postura tan explícita de apoyo a Sarkozy ha sido muy criticada en Alemania, incluso dentro de las filas de la propia coalición de gobierno. Así, por ejemplo, el ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, dijo recientemente que no era conveniente la intromisión de los partidos alemanes en la campaña electoral francesa. Merkel no tiene en agenda recibir al candidato socialista, pero ha negado que participe en un pacto conservador. "Alemania trabajará bien y en total confianza" con quien gane los comicios, ha indicado el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, que ha recordado que es "práctica habitual" entre partidos hermanos -como la Unión Cristiademócrata (CDU) de Merkel y la Unión por una Mayoría Popular (UMP) de Sarkozy- apoyarse mutuamente. El portavoz ha apuntado, asimismo, a que Hollande intervino en el último congreso del Partido Socialdemócrata (SPD) alemán y apostó por un cambio de gobierno en Alemania.

Monti asegura que no pertenece a ningún partido Por su parte, fuentes gubernamentales italianos han desmentido la información de la revista, calificándola de "completamente extravagante y carente de fundamento". El Ejecutivo ha señalado que el primer ministro italiano, Mario Monti "no pertenece a ningún partido político, tiene cuidado de no interferir en la política italiana, por no hablar de la política de otros países". "Italia se encuentra en una situación particular (con un gobierno tecnócrata encabezado por el economista Mario Monti), y su Ejecutivo no entra por lo tanto en este tipo de consideración", han señalado fuentes italianas, que han indicado que es posible que algún tipo de discusión de este tipo se llevara a cabo en la reunión que el Partido Popular Europeo mantuvo antes de la cumbre del Consejo Europeo el pasado viernes en Bruselas.