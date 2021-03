El expresidente José María Aznar ha comentado este martes que los primeros pasos del Partido Popular en el Gobierno son "positivos" para lograr la recuperación de un país sobre el que "no existe ninguna maldición", pero al que se le ha hecho "mucho daño".

"Cada vez que los socialistas gobiernan dejan el país hecho una ruina", ha afirmado el presidente de honor del PP.

"Nunca nadie ha hecho tanto daño en tan poco tiempo", ha agregado tras hacer referencia al actual déficit del 8,5 %, y los números rojos de la Seguridad Social y el desempleo, que "supera el 22 % y vamos camino de los seis millones de parados". "Unas cifras dramáticas", ha asegurado Aznar, que "son una demostración palpable de la magnitud y dureza de la situación que se ha creado en nuestro país".

El expresidente dice sentirse "reconfortado" de ver un inicio "positivo": se está discutiendo una buena reforma laboral", algo necesario en un país que "tiene un 50 % de jóvenes que están en el desempleo". La reforma laboral, del sistema financiero y el recorte de gastos en las administraciones "son reformas de contenido estructural extraordinario" y "muy importantes para el futuro para el país", ha asegurado.

"Ahora España es un país de emigrantes: hoy los jóvenes españoles están pensando dónde se pueden ir, no como consecuencia de la globalización, sino porque no tienen dónde mirar dentro”, ha lamentado.