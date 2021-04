Obama se ve cinco años más en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confía en lograr la reelección en los comicios de noviembre y se ve residiendo en la Casa Blanca cinco años más. Así se desprende de unos comentarios que ha hecho este martes durante un acto en Washington.

Al recordar, en un discurso ante miembros del sindicato United Auto Workers (UAW), una visita que hizo a una fábrica de General Motors (GM) en Detroit en la que sentó al volante de un Chevrolet Volt, Obama ha comentado: "Dentro de cinco años, cuando ya no sea presidente, me compraré uno".



Así, Obama ha dado por hecho que ganará en noviembre ante el candidato presidencial republicano y se quedará en la Casa Blanca hasta finales de 2016. Sin embargo, el presidente estadounidense no ha querido entrar a valorar a sus posibles rivales republicanos.

Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos se producen el mismo día en que se celebran primarias republicanas en los estados de Michigan y Arizona. En estos comicios, el hasta ahora favorito, Mitt Romney, afronta una cita decisiva.

En concreto, los resultados que obtenga en Michigan --su estado natal-- determinarán si se refuerza su papel como opción clara para enfrentarse a Obama o si, por el contrario, el Partido Republicano tendría que replantearse la idoneidad de su candidatura.