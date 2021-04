El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha viajado este viernes a la Habana para someterse a una nueva operación por una "lesión" con alta probabilidad de ser maligna y ha prometido volver "con más vida".

"Me voy, pero volveré y volveré con más vida que nunca para seguir dando la vida entera a la patria buena, a la patria nueva", ha dicho el mandatario desde el aeropuerto internacional de Maiquetía instantes antes de abordar el vuelo.

Acompañado de sus tres hijas, de todo su Gabinete y de la cúpula militar, Chávez se ha despedido de los venezolanos tras encabezar una multitudinaria caravana por Caracas y prometiendo "luchar duro" contra esta recaída del cáncer.

"Yo les prometo que voy a dedicarme por entero junto a mi equipo médico y a quienes me acompañan, por entero, en cuerpo, en alma, en espíritu, en voluntad suprema a dar esta nueva batalla y a derrotar la amenaza que de nuevo está por dentro", ha señalado Chávez en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

El mandatario ha asegurado que dejará "con los crespos hechos (esperando) a quienes desde filas contrarrevolucionarias, muchas veces llenos de odio, están sacando la cuenta y están pensando que Chávez se acabó".

"Chávez no se acabó", dice el propio presidente

"Chávez no se acabó y es más, debo decirles que, cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará porque Chávez ya no soy yo, Chávez está en las calles y se hizo pueblo y se hizo esencia nacional", exclamó emocionado el mandatario.

El presidente será intervenido el lunes o el martes en La Habana de una "lesión" de dos centímetros que le fue detectada el pasado fin de semana durante un examen médico en Cuba en la misma zona en la que fue intervenido en junio del año pasado de un tumor canceroso del que no se han dado detalles sobre su ubicación y gravedad.

Chávez ha dicho que, con el amor de Dios, "dentro de pocos días" regresará a Venezuela y encomendó, mientras tanto, a su equipo de Gobierno "acelerar" los diferentes programas de gobierno.

Ha explicado, además, que está obligado a vencer en las urnas el próximo 7 de octubre a la oposición, a la que calificó de "pitiyanqui", "burguesa" e "hipócrita".

"Así como el año pasado después de dos delicadas intervenciones quirúrgicas no podía faltar al 5 de julio, les prometo que tampoco faltaré al 7 de octubre. Estaré con ustedes el 7 de octubre coronando la victoria popular bolivariana y revolucionaria", ha sentenciado.

El presidente venezolano aspira a ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre, en las que buscará su tercera reelección frente al candidato de la oposición, Henrique Capriles.