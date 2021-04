El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado este martes que el pasado fin de semana le detectaron en Cuba "una lesión" en la misma zona donde el pasado junio de 2011 se le extrajo un tumor y que deberá ser operado de nuevo. Chávez ha confirmado que será operado en los próximos días en La Habana.

Distintos rumores sobre un viaje urgente y secreto a Cuba para volver a tratarse de un cáncer han circulado este fin de semana por las redes sociales en Venezuela.

"Desmiento que tenga metástasis (...), que ya me estoy muriendo", ha afirmado el gobernante al concluir una alocución televisada de casi dos horas. El análisis al que ha dicho que fue sometido el sábado en La Habana detectó "una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año; es una lesión pequeña de cerca de dos centímetros de diámetro, muy claramente visible", ha detallado.

El gobernante, de 57 años, ha informado de que ello "obliga a una nueva intervención quirúrgica, se supone que menos complicada que la anterior".

"Estoy en buenas condiciones físicas para enfrentar esta nueva batalla", ha añadido el presidente venezolano.

Chávez ha explicado que la operación debe ser "en los próximos días. No creo que pase del fin de semana que viene para extraer esa lesión ", ha comentado. Además ha asegurado que en este momento están "evaluando" si realizar esa operación en Caracas o en La Habana , con el mismo equipo que en junio del año pasado le extrajo un tumor canceroso.

"No estamos seguros, nadie puede decir, científicamente hablando, que esa nueva lesión sea maligna, sin embargo hay probabilidades altas de que lo sea, porque está en el mismo lugar donde estaba el otro, el tumor grande, por eso hay que extraerlo", ha indicado Chávez en una nueva comunicación con el canal estatal de televisión VTV.

Su salud, tema de campaña

En su última aparición pública el pasado viernes, Chávez dijo que no puede comprometerse a seguir liderando el país "más allá del 2019", apunta Efe.

"La década esta terminará el 31 de diciembre del 2020. Más allá del 2019 yo no puedo decir, en este momento, si les acompañaré. Esto dependerá de muchas cosas, pero me imagino a Venezuela como siempre lo he dicho, más allá del 2019, hasta el 2021", señaló ese día en un acto del su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

El ministro venezolano de Comunicación, Andrés Izarra, atribuyó este lunes a una "guerra sucia" las versiones de que el presidente del país, Hugo Chávez, había viajado a Cuba el fin de semana por un supuesto agravamiento de su salud.

"Sobre rumores, guerra sucia de la canalla", se limitó a escribir el ministro en la red social Twitter. Izarra respondió así a requerimientos que recibió en su cuenta para que saliera a hacer frente a esas versiones, que surgieron del periodista venezolano Nelson Bocaranda, autor de la columna "Runrunes" que publica en el diario caraqueño El Universal.

El presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha dicho este lunes que "Bocaranda es un enfermo del alma" que "todos los días le desea la muerte al Comandante", informa Efe.