Otra puta novela gráfica (La Cúpula), es el debut como autor completo de Jorge de Juan, un joven dibujante que sorprende por su ácida y divertida visión de la sociedad actual, ya que no deja títere con cabeza parodiando, con gracia y buen gusto, a todos los sectores sociales, sin olvidarse de él mismo.

"Es la historia de Gus Pena un dibujante de cómics mediocre que tiene una semana de plazo para sacar una novela gráfica dramática de contenido social. Cuento la historia de la búsqueda de ese argumento por parte del protagonista, que se dedica a localizar personajes inadaptados y descubre que encontrar un buen argumento para una novela gráfica no es tan fácil como parece".

En un momento en el que el cómic corre el peligro de tomarse demasiado en serio, este tebeo supone un soplo de aire fresco. "La idea era hacer un cómic de humor para echarse unas risas con la excusa de la novelas graficas serias con carga social, haciendo parodia -asegura Jorge. Es paródica desde el mismo título. Aunque al final me dicen que también he hecho crítica social, pero es más paródica que crítica".

Por las páginas de este cómic pasan la hermana de Gus, lesbiana y alcohólica; su madre, adicta a internet; un antiguo compañero de escuela sudamericano convertido en nuevo rico; un anciano con demencia senil, pero más lúcido que la mayoría; un amigo yonki de la infancia que ha triunfado como artista... una fauna que le sirve a Jorge para caricaturizar, con ironía, la sociedad actual.

"La idea era que al intentar aprovecharse de las historias ajenas de gente que, según la sociedad, pueden ser inadaptados o rechazados, nos diéramos cuenta de que Gus es el más inadaptado de todos; sin amigos, con una familia de locos, tiene miedo a los grupos... No quería hacer una critica seria sino una caricatura de tópicos sociales de ancianos, yonkis, inmigrantes... y a partir de ahí hacer una caricatura de toda la sociedad", comenta Juan.

Esta es el segundo cómic que publica, aunque el primero como autor completo: "Hice una novela gráfica, Moscas y Dragones (Drakul) , una historia sobre la violencia de género , pero el guión no era mío. Y el estilo de dibujo era muy diferente. He dibujado un montón de temas sociales para revistas, por ejemplo de la tercera edad. En Otra puta novela gráfica he querido contar algo que me hiciese gracia a mí. Otra cosa es que a la gente le haga, también. Espero que sí".

"Me gustaría pensar que no es autobiográfico, asegura Jorge, pero obviamente algo hay, porque el protagonista es un dibujante pasado de rosca con 30 y pico, como yo. Tiré bastante de conocimiento personal pero obviamente ninguna de las situaciones es autobiográfica ( son demasiado delirantes ). Pero reconozco que tengo un punto de Gus, me agobio mucho a la hora de afrontar algunas situaciones"

Sus maestros, Peter Bagge e Ibáñez

Salta a simple vista que su principal referencia gráfica es el gran dibujante norteamericano Peter Bagge (Odio, La Cúpula), uno de los grandes críticos de la sociedad actual.

"El cómic siempre me ha gustado. Empecé veterinaria y luego me pasé a comunicación audiovisual pero siempre he leído tebeos. Desde pequeño leía a Ibáñez y luego descubrí los cómics de La Cúpula, como Odio, y eso me enganchó. Luego me dediqué al dibujo porque me surgió la posibilidad. Pero como siempre ves que el mundo del cómic es tan difícil, hasta hace poco no pensé en sacar un proyecto. Pero yo me sigo ganando la vida como ilustrador de libros de texto, infantiles..."

"Pete Bagge es como la influencia directa de dibujante, Odio es una serie perfecta de guión y dibujo. Las traducciones de Hernan Migoya eran buenísimas y tanto el dibujo como esos personajes, caricaturescos hasta el extremo pero perfectamente reconocibles, me marcaron. Ese estilo me ha influido mucho".

"Y también Ibáñez (Mortadelo y Filemón) y sus dibujos con detalles absurdos por todas partes. Sin olvidar a grandes dibujantes del estilo del Víbora como Ramón Boldú, Robert Crumb... humor ácido, que es el que a mí me gusta. Creo que se puede decir que mi estilo es una mezcla de Bagge e Ibáñez", Puntualiza Jorge.

El joven autor confía en el éxito de su primera novela gráfica para poder dedicarse al mundo del cómic: "Todo depende de si el cómic se vende y tiene aceptación y por ahora no lo sé. ¡Ojalá!".

De momento ya baraja más ideas para futuras aventuras de la familia Pena: "Con la reforma laboral una posible segunda parte sería más ácida para hacer parodia de temas en los que no nos dejan decidir, como el empleo. Me gustaría dedicar una segunda parte al cine español: Gus director novel".

"Y viendo cómo le ha ido como dibujante os podéis imaginar su sonoro traspiés en el mundo del cine", bromea Jorge.