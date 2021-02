La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado este domingo a los sindicatos por anunciar manifestaciones para protestar por la nueva reforma laboral y les ha acusado de movilizarse porque, con la norma que ahora entra en vigor, "pierden su capacidad de influencia" en las empresas.

En un acto organizado por Nuevas Generaciones (NNGG) de Castilla-La Mancha, la también presidenta regional ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos como agentes sociales y ha afirmado que "nadie entiende que hayan estado callados durante siete años" en los que ha subido el paro hasta los cinco millones de desempleados en España y "hoy protesten porque sean los empresarios y sus trabajadores los que puedan decidir cómo salvar su futuro".

A su juicio, si no fuera porque la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros les resta "su capacidad de influencia" en las empresas, los sindicatos no se opondrían a la reforma del mercado laboral, porque "nadie entiende que los sindicatos digan que no a deducciones de más de 3.000 euros a los empresarios que contratan a menores de 30 años".