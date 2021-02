14.49 Despedimos aquí la retransmisión minuto a minuto del debate de investidura en el que Mariano Rajoy ha obtenido la confianza del Congreso de los Diputados para ser presidente. Pueden consultar toda la información sobre lo que ha dado de sí esta sesión de investidura en nuestro especial. Buenas tardes.

14:21 El portavoz de Amaiur ha señalado que el proceso emprendido en el País Vasco es "irreversible" y que no quieren "olvidar absolutamente a ninguna víctima".

14:17 Antigüedad ha señalado que parten de puntos "muy diferentes" y que "no era posible tomarse un café el primer día" pero ha insistido en que hay un hoja de ruta, que es la conferencia de Aiete, y una hoja de ruta respecto a las víctimas que es el Acuerdo de Gernika, que reconoce el "100% de las memoria de todas las víctimas".

14:16 El portavoz de Amaiur, Iñaki Antigüedad, ha señalado que no admiten "que nadie" les dé "clases de democracia" en alusión al enfrentamiento que ha tenido con Mariano Rajoy, a quien ha acusado de hablar como ministro de Interior.

14:11 El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha señalado que presentará una propuesta a la Mesa del Congreso para que se "replantee" la composición del Grupo Mixto porque es inoperativo un grupo con 18 diputados. "No está preparado para cobijar a tanta gente".

14:05 Alfred Bosch, de ERC, ha explicado que han votado en contra de la investidura de Rajoy porque el líder del PP "no se ha comprometido con ninguna solución para Cataluña", no problemas de derecho como el derecho a la autodeterminación, ni el tema material económico como el déficit fiscal catalán.

14:03 El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha subrayado que las palabras iniciales en relacion a voluntad de diálogo de Rajoy se han ido convirtiendo a cierta "descalificación" a los portavoces. "Le molesta escuchar algunas cosas con las que no está de acuerdo. Espero solo sensación y no indicio de que la mayoría absoluta se vaya a convertir en mayoría absolutísima".

14.02 Respecto a la abstención de Amaiur en la investidura de Rajoy, que han justificado en que no eligen a un presidente español, les espeta que "si uno no quiere participar, coge y se va".

14.00 Rubalcaba dice que a Rajoy ya le toca no "hablar de hablar" sino hablar "de lo que se va a hacer".

13.58 El presidente del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, hace una valoración del debate de investidura e insiste en que el PSOE hará "una oposición distinta a la que hizo el PP". Asegura que defenderán una "salida justa" de la crisis en la que "se repartan los esfuerzos que hay que hacer en función de las posibildades de cada uno".

13.53 Rajoy anuncia que la estructura de su Gobierno la dará a conocer al rey mañana miércoles por la tarde y al conjunto de la opinión pública por la noche.

13.52 Los periodistas pugnan por conseguir una primera valoración de Rajoy, que confiesa sentirse "contento" después de los años trabajando para llegar hasta aquí.

13.50 Diez minutos después, Rajoy termina de recibir las felicitaciones, besos y abarzos de sus compañeros diputados. Ahora posa para los fotógrafos con su cartera de presidente del Gobierno.

13.46 Rajoy es el segundo presidente del Gobierno del Partido Popular, después de José María Aznar, y el sexto desde la instauración de la democracia tras Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Los 187 votos obtenidos hoy le convierten además el tercer presidente que más respaldo ha logrado en una investidura, tras los 207 que consiguió el socialista Felipe González en 1982 y los 207 de Aznar en el año 2000.

13.43 Rajoy sigue recibiendo a pie de escaño las felicitaciones uno a uno de los diputados del PP.

13.41 Rajoy ha obtenido en esta votación la confianza de la Cámara baja, aunque no jurará su cargo hasta mañana ante el rey a las 11.00 horas.

13.40 A favor de la investidura de Rajoy como presidente han votado los diputados del PP, UPN y Foro Ciudadano de Asturias; los votos en contra corresponden al PSOE (110), CiU (16), IU-LV (11), UPyD (5), ERC (3), BNG (2), Compromís-Equo (1) y Geroa Bai (1); las abstenciones han correspondido a Amaiur (7), PNV (5) y CC (2).

13.39 El recién investido presidente recibe también las felicitaciones del resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Los diputados del PP no dejan de aplaudirle.

13.37 Grandes aplausos a Rajoy de la bancada popular en su proclamación como presidente. El primero en felicitarlo ha sido el presidente saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, y después el por ahora líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

13.36 Acaba la votación y Mariano Rajoy se convierte en el sexto presidente de la democracia con la mayoría absoluta que le dan 187 votos a favor. Otros 149 diputados han votado en contra y 14 se han abstenido.

13.29 Continúan las votaciones en el Congreso de los Diputados. Les corresponde el turno a los diputados cuyo apellido empieza por "C".

13.25 El diputado de Amaiur Rafael Larreina dice a través de Twitter que se abstienen en la votación porque "no participamos en la elección de un presidente español".

13.13 La coalición abertzale Amaiur ha decidido finalmente abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, según ha puesto de manifiesto el primero de sus siete diputados que ha sido llamado ha emitir el sentido de su voto en voz alta, tal y como stablece el Reglamento. En concreto, el primero en hacerlo ha sido Jon Iñarritu, de Aralar.

13.05 El presidente del Congreso da inicio a la votación y explica que Rajoy obtendrá la investidura si logra la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. El llamamiento de los diputados será por orden alfabético empezando por el nombre de un diputado elegido por sorteo, el diputado Miguel Ángel Heredia.

13.04 La votación de la investidura comenzará en breves momentos. Será pública y por llamamiento, con lo que cada uno de los 350 diputados se irá levantando para decir en voz alta si apoya o no la candidatura de Rajoy, o bien se abstiene.

12.59 El dentro de pocos minutos presidente del Gobierno expresa su agradecimiento a su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. "Creo que usted acertó y se equivocó, como todos, pero ha tenido el gran honor de ser presidente de España, y yo así lo veré siempre", afirma Rajoy.

12.57 Rajoy interviene por última vez para agradecer el apoyo de sus diputados del PP. "Gracias a ellos hoy estoy de aquí y quiero decirles que no voy a defraudarles", afirma. También se muestra convencido de que el futuro se puede "afrontar con optimismo" gracias al carácter de la sociedad española.

12.53 El portavoz del PP le espeta a Iñaki Antigüedad que, mientras que él ahora puede defender sus ideas, hay muchas personas que ya no pueden hacerlo porque están muertas. Lamenta que no haya aprovechado la "oportunidad histórica" de condenar a ETA y le dice que le queda "mucho camino por recorrer" en democracia.

12.50 Alonso advierte de que el Congreso debe estar "a la altura de las circunstancias" para sacar a España de la crisis y asegura que el PP aboga por el consenso.

12.46 El portavoz del PP rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y advierte de que España "es un proyecto sólido que en ningún caso puede hacer concesiones a quien pretende destruirlo".

12.44 Alonso afirma que el anuncio de Rajoy de subir las pensiones es la "mejor prueba" de que el PP "velará por el Estado de bienestar".

12.40 El portavoz del PP repasa las medidas anunciadas por Rajoy para controlar el déficit o mejorar la fiscalidad. También cree "urgente y necesaria" la reforma del mercado laboral e insta a los agentes sociales a llegar a un acuerdo.

12.37 Alonso dice que el PP ya sacó a España de la crisis y que puede volver a hacerlo. Asegura que el próximo Gobierno tiene "el firme propósito" de cumplir con los objetivos de déficit y que será "austero" y demandará austeridad.

12.32 En los pasillos, CiU anuncia su voto en contra de la investidura de Rajoy y el PNV su abstención. El grupo catalán, pese a su voto en contra, cree que hay terreno para colaborar a lo largo de la legislatura; mientras que el PNV se abstiene atendiendo al compromiso del candidato del PP de ofrecer diálogo en las cuestiones vascas, como sobre la situación creada con el anuncio de ETA de abandonar la actividad terrorista

12.30 Empieza el turno de intervención del grupo popular. Se estrena como portavoz en el Congreso Alfonso Alonso.

12.25 Rajoy agradece a CC su abstención en la investidura porque la entiende como "un voto de confianza" y al diputado de Compromís-Equo el tono conciliador usado en su segunda intervención. Se muestra partidario de estudiar la dación en pago y le recuerda que con el actual sistema electoral el Partido Popular pasó de los 9 diputados que obtuvo en la primera legislatura a los 186 de ahora.

12.22 El candidato popular le pide a Antigüedad que sea "perseverante" en el objetivo de que ETA se disuelva. "Solo le pido que sea perseverante a la hora de decirle a ETA que tiene que disolverse", concluye en su respuesta al diputado vasco.

12.20 Rajoy vuelve a responder a Amaiur. Le reconce que el tema a tratar es "muy serio" y defiende el derecho a la vida. "Es muy serio el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho", afirma Rajoy, que dice que su primera obligación como presidente será "cumplir la ley y hacer que se cumpla".

12.17 Uxue Barkos se declara satisfecha de que Rajoy considera la dependencia como "la cuarta pata del Estado de Derecho", aunque reconoce que existen dudas sobre cuestiones como dónde se van a aplicar los recortes para ahorrar los 16.500 millones de euros. Se distancia de él en la cuestión navarra y le espeta que Navarra debe ser "o foral o española".

12.15 Le pide a Rajoy que "den ejemplo" donde gobiernan y concluye deseándole suerte.

12.13 "Me alegro de que con mi intervención haya levantado el ánimo de sus 186 diputados. Haremos grandes cosas juntos", le dice el diputado de Compromís-Equo a Rajoy, que se lamenta del sistema electoral y de que "el voto de un valenciano valga la mitad de los que otros".

12.10 La diputada de CC se muestra "muy satisfecha" con la respuesta que le ha dado Rajoy a las demandas canarias y anuncia que se van a abstener en la votación de la investidura.

12.07 A la llegada de Zapatero al Congreso los periodistas le han preguntado si tenía pena por irse. "No. Esto es normalidad democrática", ha respondido, informa María Menéndez.

12.05 "Partimos de enfoques muy divergentes pero estamos condenados a entendernos todas las partes", le dice Amaiur, que le advierte a Rajoy de que serán perseverantes.

12.02 El diputado Iñaki Antigüedad dice que PP y Amaiur parten de posiciones muy diferentes, "pero la paz se hace con el enemigo, no con el amigo". "Están muy equivocados si piensan que Kofi Annan o Tony Blair son personajes trampas de la izquierda abertzale", afirma Antigüedad, que advierte al PP que si se separa de la Declaración de Aiete pueden quedarse solos.

12.00 Turno de dúplica ahora para Amaiur.

11.57 "Creo en una Navarra foral y española", le responde Rajoy a Uxue Barkos, que dice coincidir más en esa postura con el diputado de UPN, Carlos Salvador. No obstante, cree que es posible llegar a acuerdos con Geroa Bai en esta legislatura.

11.55 El candidato a presidente le asegura a Barkos (Geroa Bai) que no le ha dado explicaciones de su estructura de Gobierno ni a Merkel ni a Sarkozy, aunque coincida en muchas cosas con ellos. "Si de algo puedo presumir es de ser independiente. No me debo más que al interés de los españoles", afirma.

11.52 Sobre las referencias de Baldoví a sus orígenes humildes y al hecho de haber llegado a diputado, Rajoy le inquiere: "¿Se cree que todos los que están aquí descienden de la pata del Cid? Yo no, desde luego". Rajoy usa un tono muy bronco contra el diputado de Compromís-Equo.

11.50 Le espeta que el Gobierno de la Comunidad Valenciana está avalado por la mayoría de los valencianos, "y ni siquiera en su pueblo su partido ha tenido más votos". Para Rajoy, la intervención de Baldoví no ha sido "de recibo".

11.48 Rajoy contesta a las quejas de Compromís sobre la falta de tiempo: "Yo formo parte de un grupo en el que 184 diputados no han podido decir una sola palabra; así que, lecciones de democracia, las justas". También defiende la legitimidad del Gobierno popular de la Comunidad Valenciana, autonomía que está convencido de que será "motor de progreso".

11.43 Le recuerda a Oramas que va a haber un ministro de Agricultura que deberá ocuparse del PAC. "Yo no voy a engañar a nadie ni prometer lo que no tenga claro que pueda cumpir", asegura Rajoy, que recuerda que se anució un Plan Canarias de 2.500 millones de euros de inversión que no se cumplió y que era "pura propaganda". "No estoy dispuesto a venderme por un telediario o un titular", asegura Rajoy.

11.40 Le responde ahora a CC y le dice que no va a hacer recortes en sanidad ni educación porque las competencias son de las autonomías y le asegura que es "asbolutamente conocedor" de la siutación canaria. Se compromete "plena y totalmente" con la actualización del REF canario.

11.35 Rajoy se compromete con el AVE gallego, pero dice que no dará ninguna fecha que luego puede incumplirse. Además, le pide a Jorquera que no se arrogue la representatividad de todos los gallegos.

11.33 Muy aplaudida la intervención de Rajoy en respuesta a Amaiur, a los que espeta que en democracia "son defendibles todos las ideas, pero no los métodos no democráticos" y añade que no es él como presidente el que debe dar un paso en la solución del terrorismo: "El paso que esperamos y que debe darse es que ETA anuncie su disolución defitinitiva". "Yo no le debo absolutamente nada", concluye en su respuesta a Amaiur.

11.28 Rajoy empieza la réplica respondiendo a Amaiur y les dice que sí es "muy consciente" de lo que se refiere el tema del terrorismo y le recuerda que ha sido ministro del Interior. Coincide su turno con la entrada del aun presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cámara.

11.23 Salvador habla de ETA y dice que "no se debe nada" ni el Gobierno debe ningún favor a los terroristas de ETA. Se comprometen a dar junto al PP la "batalla contra el paro" y hacer los ajustes necesarios para ello.

11.21 Interviene el diputado de UPN, Carlos Salvador, que será el último en intervenir por el grupo mixto. Luego llegará la respuesta en bloque de Rajoy.

11.20 La diputada de Geroa Bai adelanta que votarán que no en la investidura, "salvo sorpresas de última hora que no preveemos".

11.17 Barkos exige también una política penitenciaria flexible con los presos de ETA y recuerda que el Parlamento de Navarra aprobó ayer una moción en este sentido. Le pregunta por otras cuestiones de ámbito autonómico.

11.15 Advierte a Rajoy de que "se equivocará" si durante su mandato pretende arrinconar a las minorías.

11.12 La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, empieza su intervención en euskera. También se queja de que el hecho de que Amaiur se haya quedado sin grupo les perjudica.

11.10 Baldoví le adelanta a Rajoy que no contará con su voto. El presidente del Congreso le advierte de que debe ir acabando y el diputado le pide que sea "un poquito magnánimo". Cree que las medidas de recorte más duras de Rajoy vendrán después de las elecciones andaluzas.

11.07 El diputado de Compromís-Equo saca a coalición la "corrupción" en la Comunidad Valenciana como muestra de los resultados de un Gobierno del PP y asegura que "no todos los políticos valencianos son iguales".

11.05 El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, se estrena en el Congreso de los Diputados con unas palabras en valenciano para demostrar que "la diferencia nos hace más ricos". Denuncia que el hecho de no dar grupo propio a Amaiur convierte al grupo mixto en "el camarote de los hermanos Marx" y "amordaza las voces de la diferencia".

11.02 La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos (PP), sale a los pasillos a explicar a la prensa que van a ser "muy flexibles" con el grupo mixto y que se les permitirá intervenir más tiempo del reglamentario, informa María Menéndez.

11.00 Le pide a Rajoy el compromiso de negociar un nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF).

10.56 Ana Oramas, de Coalición Canaria, arranca su intervención pidiendo al futuro presidente del Gobierno atención a la situación de la isla del Hierro. Condiciona el apoyo a las medidas de recorte a mantener la cohesión social y a que Canarias reciba la atención necesaria.

10.55 Jorquera se muestra convencido de que Rajoy tendrá un carácter "más dialogante" que "el señor de las Azores", en alusión a José María Aznar. La mujer de Rajoy, Elvira Rodríguez, sigue hoy también el discurso de investidura en el Congreso.

10.50 Jorquera se lamenta de que para salir de la crisis "unos se tengan que sacrificar más que otros". En materia gallega, se pregunta si, una vez cambiado el color del Gobierno, la Xunta gallega va a mantener su actitud "reivindicativa" y le pregunta a Rajoy, gallego de nacimiento, si va a realizar inversiones en Galicia.

10.46 Interviene ahora el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. Rajoy responderá en bloque al grupo mixto, una vez que intervengan todos los representantes: BNG, CC, Compromís-Equo y Geroa Bai. ERC pertenece al grupo mixto pero perdió su turno de intervención por haberse unido temporalmente al grupo de IU-ICV para poder cobrar una subvención electoral.

10.43 Antigüedad reclama una segunda Transición para España en la que se reconozca que es un "Estado plurinacional". El diputado de Amaiur lee dos de las acepciones de "radical" en el diccionario de la RAE y se queda con la que se refiere a ser partidario de "reformas" desde el punto de vista democrático e insta a Rajoy a ser "radical".

10.40 Antigüedad reconoce que son independentistas pero dice que ahora no vienen a reclamar la independencia, sino a que primero se resuelva el "conflicto político" y después otro tipo de derechos, como un "Estado vasco".

10.38 Amaiur demanda a Rajoy que cambie la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, para que sea "garante de garantía y no política de impedimento". También hace una crítica por la denegación de grupo parlamentario y asegura que reconocen "todas absolutamente todas, las víctimas", pero pide un "cien por cien de memoria".

10.35 Defiende que Amaiur es la primera fuerza en el País Vasco y Navarra y dice que representa a 333.000 ciudadanos "directamente", pero que "indirectamente es más", ya que una de las razones de su presencia en el Congreso es "fortalecer la resolución de un conflicto", que cree que es en su mayoría político. Hace suya la declaración de Aiete.

10.33 El diputado de Amaiur señala que la noche del 20N hubo "dos cambios de ciclo", el triunfo del PP y "la foto del norte, de Euskadi y Navarra". Según Antigüedad, eso es "una inflexión que marca una tendencia".

10.30 El diputado de Amaiur le advierte a Rajo de que "estamos condenados a vernos y a oírnos" y que vienen con "disposición a escuchar y a ser escuchados". Rajoy le escucha atentamente.

10.29 Sube al estrado el portavoz de Amaiur, Iñaki Antigüedad. Empieza con el turno del grupo mixto.

10.27 Erkoreka insiste en aceptar su oferta de diálogo en la cuestión de ETA y en las políticas industriales y le pide "respeto" a la "singularidad del autogobierno" vasco. Rajoy, Constitución en mano, dice que no va a hacer ningún cambio en las cuestiones competenciales vascas, reconocidas por la Carta Magna.

10.23 "Independientemente de lo que votan, invito a trabajar en lo que nos une", dice Rajoy al PNV para cerrar su turno.

10.18 Habla de la necesidad de la reforma laboral. Y en materia de terrorismo y de políticas industriales, insiste en que le interesa "el criterio" del PNV. En cuestión de competencias autonómicas, aclara que se deben evitar las duplicidades y que las competencias deberá aplicarlas quien las tenga asumidas por ley. Recuerda que en esta materia pretende llegar a un entendimiento, "no de hacer un decreto". "Sobran muchísimas leyes en nuestro país que son trabas", afirma Rajoy.

10.14 Rajoy vuelve a subir al atril. En respuesta Erkoreka le asegura que no será prepotente ni perderá las formas, pese a la mayoría absoluta. Insiste en la necesidad de reducir el déficit y la necesidad de lanzar un mensaje de que España es "un país serio que paga su deuda pública".

10.07 También agradece el compromiso de Rajoy de hablar de la política industrial vasca y dice que el éxito en la superación de la crisis dependerá mucho de lo que se haga en esta materia. En materia de competencias autonómicas, Erkoreka precisa que lo que le preocupa no es lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho y puede acabar repercutiendo en restar competencias a las comunidades autónomas.

10.05 Erkoreka se muestra de acuerdo con Rajoy en la necesidad de mantener en la memoria a las víctimas de ETA y la de confirmar la desparición definitiva de ETA, aunque le insta a "aprovechar la oportunidad única que se nos presenta de aprovechar la paz". Dice que también está de acuerdo en aplicar la "legalidad", pero que está sea abierta como en el caso de la política penitenciaria. Acepta su compromiso de hablar de esta cuestión.

10.00 Vuelve al atril Josu Erkoreka en su turno de dúplica. Dice que no puede adelantar si apoyará las medidas de recorte hasta que no las conozca con concreción: "Ya se verá".

09.59 En respuesta a la pregunta de Erkoreka, explica que quiere hablar con el PNV de la industria en el País Vasco, pero cree que deben fijarse objetivos "posibles". Cierra su turno mostrándose convencido de que hay muchas cuestiones de las que puede hablar con los nacionalistas vascos.

09.56 El candidato a presidente dice que en ningún momento dijo ayer que fuera a quitar competencias a las comunidades autónomas y ha recordado que él cree en el Estado autonómico.

09.54 Rajoy afirma que la solución definitiva al terrorismo de ETA debe basarse "en la legalidad y el Estado de Derecho" y confía en poder contar con el PNV.

09.53 Recuerda que calificó de "buena noticia" el anuncio del cese de la actividad armada pero que la "tranquilidad completa" no llegará hasta la desaparición de la banda terrorista. Ha defendido además que en su memoria "siempre estarán las víctimas de ETA", ante los aplausos de la Cámara.

09.50 Rajoy reconoce que el PP no ganó las elecciones en el País Vasco, pero dice que esa "pluralidad" no significa que no se vaya a ocupar de sus problemas. Habla de ETA y dice que "lo más importante del ser humano son su libertad y sus derechos individuales". Señala que el "derecho a la vida" es la prioridad y siempre la defenderá.

09.48 Rajoy se muestra convencido de que el PNV se mostrará de acuerdo con el PP en muchas de las cuestiones que deberá hacer España de cara a Europa. En lo que respecta a la política doméstica, Rajoy dice que espera también la colaboración del PNV.

09.45 El candidato a presidente repite que, además del control del déficit público es necesaria una reforma estructural y el saneamiento del sistema financiero. Corrige a Erkoreka y dice que Zapatero no llevó a la Cumbre Europea "ningún recado mío", sino que se hizo lo que se consideraba lo mejor para España, y que se plasmó el acuerdo de fijar el techo de déficit en la Constitución. Reconoce que le hubiese gustado que hubiese "más zanahoria".

09.42 Rajoy defiende la necesidad de "controlar" el déficit público y ha recordado que se trata de "un compromiso como país" que España adquirió al entrar en la UE y recuerda que ese cumplimiento se volvió a asumir recientemente en la reforma constitucional para establecer el techo de déficit.

09.40 El candidato a presidente, Mariano Rajoy, responde ya a Josu Erkoreka. Le dice que "aspira a acertar" con las medidas que adopte como presidente del Gobierno y que hará todo lo que considere positivo, aunque la idea no parta del PP.

09.38 El portavoz del PNV concluye su intervención con una pregunta a Rajoy: "¿Podría darme alguna razón convicente para que al término de la sesión los diputados del PNV no pulsemos el botón del no?". Le pide compromisos con la industria vasca, el I+D+I o que concrete sus planes sobre ETA o que deje claro de que no se van a vulnerar las competencias autonómicas.

09.33 Erkoreka deja el tema de ETA para centrarse en los recortes y expresa su "preocupación" por el hecho de que vayan a vulnerar las competencias de las comunidad autónomas y teme que la crisis "sea utilizada para hacer tabla rasa en el Estado autonómico".

09.29 El PNV reclama una política penitenciaria "más abierta y flexible" que ayude a caminar por el "camino de la paz". Erkoreka dice que Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, avalaba en unas declaraciones la necesidad de que Rajoy tratara el tema de los presos.

09.25 El portavoz del PNV señala que en el nuevo escenario del País Vasco primero hay que verificar el abandono de la violencia y que después la banda terrorista debe reconocer a las víctimas. Reconoce que esta cuestión a tratar es "muy delicada" y destaca las diferencias de "credibilidad" sobre el anuncio de ETA que se dan entre los territorios situados "al norte y al sur del Ebro".

09.23 Erkoreka saca a debate la cuestión del cese de la actividad armada de ETA y reprocha a Rajoy el olvido de esta cuestión. Señala que en Euskadi está "pendiente de gestión el escenario creado" tras el anuncio de ETA.

09.20 "El bipartidismo en blanco y negro nunca se ha dado en Euskadi", afirma Erkoreka, que recuerda que las urnas siempre dan un amplio respaldo al nacionalismo, "y eso es el hecho diferencial".

09.17 El portavoz del PNV denuncia la "imprecisión" que cree que tuvo Rajoy en su discurso de investidura. Le recuerda además que hay dos comunidades en las que el PP no ha ganado: Cataluña, donde ha quedado tercero, y en Euskadi, donde ha quedado el cuarto, lo que cree que demuestra la "pluralidad política del Estado" y eso refleja "razones sociopolíticas".

09.15 Erkoreka expresa su preocupación por las medidas adoptadas en la última Cumbre Europea, en la que Zapatero ha sido un simple enviado de Rajoy, según el PNV. En esa Cumbre "solo ha habido palos y ninguna zanahoria", dice Erkoreka, que denuncia que la nueva Europa está "secuestrada, atada y amordazada" por Merkel y Sarkozy y denuncia que las políticas europeas "suenan a recochineo" por exigir austeridad y a la vez aplicar sanciones millonarias -"nos exigen soplar y sorber al mismo tiempo, y eso no es posible".

09.12 El portavoz del PNV le dice a Rajoy que deberá hacer recortes y que estos son "ahogantes".

09.09 Erkoreka le advierte a Rajoy de que la mayoría absoluta es "muy traicionera" y no es "buena consejera" cuando hay que tomar decisiones de calada, por lo que ha advertido de que debe ponerla al servicio de la sociedad sino quiere que la sociedad acabe con ella.

09.07 El grupo parlamentario de IU rebate el discurso de Rajoy. José Luis Centella, en RNE, cree que los recortes no están justificados, porque contra lo que se dijo dinero hay. Asegura que el dinero está en el fraude fiscal, en las grandes rentas y en las grandes empresas.

09.04 El presidente del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha entrado apurando los minutos al Congreso acompañado de Leyre Pajín, aun ministra de Sanidad en funciones, informa María Menéndez.

09.04 Arranca la segunda jornada del debate de investidura con Josu Erkoreka, que empieza felicitando a Rajoy.

09.02 El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha reprochado a Mariano Rajoy en RNE que no fuera concreto en el cómo pretende recortar 16.500 millones de euros de déficit. Ha calificado de nuevo el discurso del candidato como "ambiguo y decepcionante".

08.59 Entra corriendo en el Congreso el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, al que le corresponde precisamente abrir el turno de intervenciones este martes, informa María Menéndez.

08.55 A cinco minutos de que arranque el debate, ni rastro de Mariano Rajoy ni de Pérez Rubalcaba por la puerta principal del Congreso. La prensa cree que deben haber entrado por otro sitio, informa María Menéndez.

08.52 Llega al Congreso Alberto Ruiz Gallardón, al que un fotógrafo recibe con un "Buenos días, señor ministro". Gallardón se ríe pero no dice nada. A continuación han entrado los diputados de Amaiur, cuyo portavoz interviene este martes en el debate, informa María Menéndez.

08.50 El portavoz del grupo parlamentario popular, Alfonso Alonso, ha valorado en RNE que la intervención del candidato a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene "bastante concrección y muy aplicada a la tarea de la recuperación de la actividad económica".

08.42 Llegan al Congreso dos de los ministrables de Rajoy: Ana Pastor y Miguel Arias Cañete, este último motorizado. También ha llegado el socialista Manuel Chaves, informa María Menéndez.

08.43 Los políticos más esperados se hacen esperar en el Congreso. Acaba de llegar el aún ministro de Fomento en funciones, José Blanco, pero ni rastro de Rajoy, Rubalcaba u otros portavoces parlamentarios, informa María Menéndez.

08.37 En la sesión de ayer, tras la intervención de Rajoy, el primer turno de intervenciones fue para el grupo del PSOE, cuyo presidente provisional, Alfredo Pérez Rubalcaba, tendió la mano a Rajoy y le ofreció pactos de Estado en las grandes políticas. A continuación fue el turno CiU y luego del grupo de Izquierda Plural, que Cayo Lara (IU) aprovechó para reclamar a Rajoy que explicara lo que había prometido a Angela Merkel, la canciller alemana. Cerró la jornada UPyD, con Foro Asturias.

08.35 Una vez realizada la votación y finalizado el debate de investidura, el presidente del Congreso, Jesús Posada, se trasladará al Palacio de la Zarzuela para informar al rey del resultado de la misma.

08.32 A continuación se celebrará la votación de la investidura de Mariano Rajoy, que será pública y por llamamiento: cada uno de los 350 diputados se irá levantando para decir en voz alta si apoya o no la candidatura de Rajoy, o bien se abstiene. Rajoy saldrá elegido en primera instancia, ya que cuenta con la mayoría absoluta de sus 186 diputados, más los dos diputados de UPN y FAC.

08.29 El resto de componentes del Grupo Mixto tendrán que repartirse 30 minutos. Hablarán, por este orden, Francisco Jorquera, del BNG; Ana Oramas, de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Joan Baldoví, de Compromís-Equo; Carlos Salvador, de UPN; y Uxue Barkos, de Geroa Bai. Cerrará el debate el nuevo portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, como representante del partido mayoritario.

08.27 A las 09.00 horas se abrirá la sesión con el portavoz del PNV, Josu Erkoreka. Después hablarán los partidos que integran el Grupo Mixto, empezando por Amaiur, que esta vez tendrá como portavoz a Iñaki Antigüedad, y que contará con 10 minutos.

08.26 Justo después de intervenir vía telefónica en RNE, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, llega al Congreso de los Diputados. Ha sido uno de los más madrugadores, informa María Menéndez.

08.24 La prensa debate a las puertas del Congreso sobre si Mariano Rajoy entrará este martes por la puerta principal o hará como ayer y esquivará a los periodistas, informa María Menéndez.

08.22 Duran i Lleida cifra en 16.500 millones el déficit fiscal de Cataluña, exactamente la misma cifra en que Rajoy se comprometió ayer en recortar el déficit en 2012.

08.18 El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, cuenta en RNE que este nueva legislatura se abre con "incertidumbres" respecto a la política que aplicara el Gobierno de Mariano Rajoy y explica que a las 11.00 horas su grupo parlamentario decidirá su voto en la investidura. No obstante, Duran i Lleida señala que ensu turno de ayer "no hubo puntos de entendimiento".

8.14 En el Congreso de los Diputados a esta hora, 45 minutos antes de que arranque la segunda jornada del debate, aún hay poco ambiente de diputados y poca prensa, informa desde la Carrera de San Jerónimo, informa María Menéndez.

08.09 La primera sesión del debate de investidura sirvió para que Rajoy esbozara sus políticas para la legislatura ante una oferta de oposición constructiva por parte del PSOE. El que hoy se convertirá en presidente del Gobierno se comprometió a recortar el déficit en 16.500 millones en 2012, aunque sí subirá las pensiones. También ofreció "diálogo abierto a todos" y "transparencia" para estimular el empleo. Aquí puedes ver el detalle de las medidas económicas anunciadas por Rajoy y aquí las 12 ideas que resumen la primera jornada del debate.

08.05 La primera jornada del debate de investidura concluyó alrededor de las 22.10 de la noche de ayer lunes. El último turno de intervención de la primera jornada del debate de investidura correspondió aUPyD, que se comprometió a hacer una oposición leal al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque su portavoz, Rosa Díez, se enzarzó con él por la reforma electoral.

08.02 El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, será el primero en intervenir en la sesión de hoy. A continuación lo hará Amaiur y el resto del grupo mixto. El último turno, antes de la votación de la investidura, será para el grupo parlamentario popular, con el estreno del nuevo portavoz en el Congreso de los populares, Alfonso Alonso.

08.00 Buenos días, arrancamos aquí la retransmisión minuto a minuto de la segunda jornada del debate de investidura de Mariano Rajoy. La sesión empezará en la Cámara baja a partir de las 9 de la mañana y en ella Rajoy será elegido presidente del Gobierno. TVE, RNE y RTVE.es ofrecerán toda la información sobre el debate y posterior votación.