Los madrugones de Sitges. Así me he levantado yo esta mañana-mientras veía a las siete de la mañana desde mi habitación a una valiente que se bañaba en la piscina- reflexionando sobre este concepto y pensando por qué si el palmarés no se da a conocer hasta las tres de la tarde, no podían haber puesto hoy la película un poco más tarde, como suelen hacer otros festivales que incluso, dan la oportunidad de ver la de clausura el día anterior para más comodidad, sobre todo sabiendo que después de tantos días de ir a tope el cansancio se acumula.

Menos mal que la película respondió. Angel Sala estaba convencido de llevar una buena película de clausura y no mintió, este "remake" hecho por un holandés de La cosa de Jhon Carpenter está, desde mi punto de vista nada fanático del género, muy bien. Es entretenida y dura lo justo para no cansar.

Aparte de los jueguecitos que se trae el monstruo que, con sus transformaciones, ha dado mucho trabajo a los de efectos especiales, la película tiene un aspecto interesante que es que todos sospechan de todos y esta ambigüedad mantiene viva la atención del espectador más curtido en estas lides.

“Sala me confesó que hace 20 años le dijo a un amigo que él sería director del Festival“

Sala me contó por cierto la anécdota de que fue viendo La cosa, hace 20 años, cuando le dijo en voz alta al amigo que le acompañaba, que algún día el sería director del Festival y aquí lo tienes, en prueba de que los sueños se cumplen si uno pone voluntad.

Una quiniela difícil para el jurado En cuanto al palmarés, ¡no sé por qué todo el mundo se empeña en que yo pueda saber algo de los premios!. En Sitges es muy difícil acertar una quiniela, entre otras cosas porque ahora no da tiempo a analizar, porque el Festival va muy hinchado de títulos en concurso y puede suceder como el año pasado que la película ganadora, una finlandesa, no la había visto casi nadie, que por cierto que yo sepa no se ha estrenado. A ver si va a ganar la que nos saltamos para ir a la paella que el Festival ofrece a los medios como agradecimiento al esfuerzo dedicado...En fin, lo que sí puedo decir es que a mi, de lo que he visto, la que más me ha gustado es Womb que según pude comprobar mirando el diccionario puede traducirse como útero, una película realmente turbadora, sobre los clones y la manipulación genética que en cierta forma enlaza con el tema de este año de inteligencia artificial porque todo al fin y al cabo influye en la evolución del ser humano y los nuevos retos y los precipicios al borde de los que nos pone la ciencia. Además de elegante, la película es reflexiva y estaría bien premiarla. ¿Os imagináis lo que es que tu hijo sea una copia clavadita de tu amor fallecido? Escalofriante!. La coreana Yellow sea, podría ver compensado el esfuerzo del director, dos horas y media dale que te pego y no en sentido figurado. Y Attack the block me resultó muy simpática, con esos chavales de barrio intentando frenar una invasión alienígena con sus métodos caseros. Habrá que tener en cuenta al director de este film, Joe Cornish, no en vano forma parte del equipo de guionistas del Tintín de Spileberg que se estrena a final de mes. La encontré muy efectiva,en cambio la que me pareció artificial, aunque igual la colocan porque a muchos les ha fascinado, es Another Earth de Mike Cahill, muy a la moda cósmica que tanto se lleva. Ya se que las comedias no suelen ser premiadas pero tanto Lobos de Arga como la cubana Juan de los muertos (qué ricos son los cubanos) nos han hecho pasar un buen rato y yo las filtraría también en el Palmarés. Ya firmaría para tener cada semana en el Va de cine a elementos tan ágiles mentalmente y con tantos recursos como Secun de la Rosa o Carlos Areces,que además de actorazos son buena gente y te cargan las pilas. Con Gorka Ochoa formaron ante los micrófonos un trío casi insuperable. Digo casi, porque si los intercambiamos por Nacho Vigalondo, Julián Villagrán y Raúl Cimas, presentando Extraterrestre, el resultado vuelve a ser espectacular. Son un peligro público, yo no pude parar de reír. Pueden premiar al psicópata de The Woman el más malo que se ha pasado por aquí, el más perverso, pero ¿y si apostamos por los actores de Red State, lo nuevo de Kevin Smith que ha abandonado la gamberrada juvenil para denunciar los fanatismos, con una extraviada Melissa Leo o un Jhon Goodman que sabe darle a su personaje de agente de policía una gran dimensión humana?.Podría ser original. La solución la comunicará el Jurado que se lo ha tomado muy en serio. Me conmovía ver a J.Bayona, en el cine de madrugada, viendo, supongo que como nosotros por curiosidad, El monje (qué monacal es esta película haciendo honor al ambiente que recrea de maravilla Antxon Goméz, su decoración es lo mejor) y a las siete de la mañana ahí estaba de nuevo en pie de guerra y con los cereales en la mano. Impresionante. Como ver a Verónica Echegui, a la misma hora, con gafas negras, a más velocidad que la hélice de un avión a punto de salir. ¡Para que luego digan que los del cine no madrugan!.