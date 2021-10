El director cubano Alejandro Brugués ha presentado este viernes en el Festival de Cine Fantástico de Sitges Juan de los muertos, una película, participada por TVE, que mezcla el género de los muertos vivientes con la comedia y que sirve como espejo de "un sector de la sociedad que actúa como zombies".

La historia se inicia cuando en la capital cubana empiezan a aparecer extraños seres que resucitan del mundo de los muertos para comerse a los vivos y, aunque al principio las autoridades insisten en definirlos como "disidentes", pronto se dan cuenta de que una plaga de zombies arrasan la ciudad.

Juan (Alexis Díaz de Villegas), su mejor amigo Lázaro (Jorge Molino), los hijos de ambos (entre ellos la española Andrea Duro), un matón aprensivo y un travesti deslenguado deciden tomar una decisión a la cubana: intentar sacar dinero de la situación.

Para ello montan una empresa surrealista que bajo el lema "Juan de los muertos, les ayudamos a deshacerse de sus seres queridos" asesina a todos los zombies que se les ponen delante.

"Los cubanos tienen tres formas de reaccionar ante los problemas: quedarse de brazos cruzados y no hacer nada, poner un negocio y hacer dinero con ello, o coger una petera y huir", ha explicado Brugués en rueda de prensa, añadiendo que él cree que hay otra solución, como la que toman los protagonistas de luchar contra las adversidades.

Para hacer este retrato mordaz y divertido de la sociedad cubana, Brugués ha decidido introducirse en el género de los zombies, aunque se ha alejado del "gore y los intestinos" creando escenas delirantes como una marcha de muertos vivientes bajo el agua a los que engullen los tiburones, y una situación donde ocho hombres se encuentran desnudos y encadenados en un furgón de policía mientras huyen del peligro.

Reparto hispano-cubano

Brugués se ha rodeado de actores tanto cubanos como españoles, con una Andrea Duro en un papel casi protagonista y la divertida aparición de Antonio Dechent, que con sólo cinco minutos de papel consigue que el público se carcajee sin parar.

"Me dijeron: vente una semana para Cuba a beber ron, a demostrar tus dotes de inglés y a matar zombies. No pude decir que no", ha bromeado Dechent que interpreta a un misionero norte-americano convencido de que ha sido llamado por Dios para combatir a los zombies.

Por su parte, el elenco cubano está liderado por un Diaz de Villegas que ha querido alejarse del "cubaneo" y de sus gestos exagerados para acercarse a una interpretación más moderada, más británica, como él mismo ha asegurado, más "a lo buster Keaton".

El actor ha señalado que, como Juan, él está preocupado por su destino y el destino de la ciudad, por lo que ha intentado encontrar lazos comunes para conseguir una actuación redonda que ha levantado aplausos entre los espectadores.